AMP.- Ucrania.- Sherman se reúne con el Comité Político y de Seguridad de la UE un día antes del Consejo OTAN-Rusia

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, se ha reunido este martes en Bruselas con embajadores del Comité Político y de Seguridad de la UE (CPS) para analizar la acumulación de tropas en la frontera con Ucrania un día antes de la reunión del Consejo OTAN-Rusia.



"La reunión subrayó el compromiso de Estados Unidos de trabajar en estrecha colaboración con la UE y sus estados miembros para abordar juntos este desafío urgente. Afirmaron el apoyo inquebrantable de los Estados Unidos y la UE a la soberanía e integridad territorial de Ucrania", según recoge un comunicado del Departamento de Estado.



El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price ha declarado en rueda de prensa que las negociaciones siguen en marcha: "Esta primera ronda ha sido un intercambio de puntos de vista. Estamos abiertos a seguir hablando. Pero si queremos lograr un progreso real, será necesario trabajo duro y llevará algo de tiempo".



Ante las declaraciones del portavoz del Gobierno ruso, Dimitri Peskov, que dijo que no había causas reales para el optimismo después de las conversaciones del lunes, por lo que la secretaria de Estado adjunta Victoria Nuland ha dicho que, desde luego, eso es muy "decepcionante", que también ha dedicado unas palabras a la situación de las tropas en la frontera.



"Este tipo de despliegues, 100.000 soldados fuera de los cuarteles y en la frontera con Ucrania son extremadamente caros, como lo es el despliegue de este tipo de armamento en el frío invierno. Si yo fuera ciudadano ruso, querría ver(lo) aplicado al sistema de salud, al sistema educativo, a las carreteras", ha añadido Nuland.



Price ha apuntalado que "Ucrania no debería tener esta espada de Damocles pendiendo sobre ella", ya que "es absolutamente esencial", en el momento actual, demostrar que "su independencia, soberanía" es una "aspiración europea".



Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitri Kuleba, ha mantenido una charla telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien le informó sobre las consultas del 9 y el 10 de enero en Ginebra entre las delegaciones de Rusia y Estados Unidos.



"Antony Blinken compartió con Dimitri Kuleba el contenido de las conversaciones ruso-estadounidenses celebradas en Ginebra el 10 de enero (...) Debatieron además sobre las medidas dirigidas a contener la 'agresión' de Rusia, incluidas las sanciones económicas, y también abordaron el fortalecimiento de la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha trasladado el Ministerio de Exteriores ucraniano, según recoge Sputnik.



Price ha destacado postriormente que tanto Blinken como Kuleba "mostraron su preocupación compartida por el aumento activo y no provocado de tropas de Rusia en los alrededores de Ucrania" y "han discutido los siguientes pasos tras el diálogo de estabilidad estratégico entre Estados Unidos y Rusia".



Asimismo, Blinken reafirmó el apoyo de Washington a la diplomacia "como único camino responsable hacia adelante" e hizo hincapié en que "no habrá conversaciones sustanciales sobre Ucrania sin Ucrania", según un comunicado publicado por el Departamento de Estado en su página web.



Por último, Blinken reiteró que "si Rusia elige el camino de un mayor conflicto, Estados Unidos y sus alidaos y socios están preparados para imponer enormes costes a la economía rusa, reforzar la presencia de la OTAN en los estados aliados del frente y aumentar la asistencia defensiva a Ucrania".



Las consultas ruso-estadounidenses se llevaron a cabo los días 9 y 10 de enero en Ginebra. La reunión del Consejo OTAN-Rusia está prevista para el 12 de enero en Bruselas, mientras que el Consejo Permanente de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) en Viena se celebrará el 13 de enero.



El Consejo OTAN-Rusia de este miércoles es el primer paso para rebajar las tensiones entre los aliados y el Kremlin, después de un año repleto de desencuentros políticos y diplomáticos y con la amenaza sobre Ucrania como punto de fricción, después de que Moscú desplegara unidades militares y decenas de miles de efectivos en la frontera.



La cita sigue a los contactos mantenidos en Ginebra entre Washington y Moscú durante la jornada del lunes y que concluyeron sin que las partes se movieran de sus planteamientos iniciales y con el único acuerdo de seguir dialogando.