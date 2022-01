Alguacil de Texas es investigado por confiscar dinero de indocumentados

(Corrige titular) Los Ángeles, 11 ene (EFE).- Un alguacil de una zona de Texas cercana a la frontera con México está bajo una investigación criminal por supuestamente hacer que sus agentes confiscaran ilegalmente dinero de migrantes indocumentados a los que detenían durante paradas de tránsito. Según un reporte de la organización periodística The Texas Tribune, el jefe del Departamento del Alguacil del Condado de Real, Nathan Johnson, enfrenta una investigación por supuestamente incautar dinero en efectivo a los migrantes y un camión donde unos indocumentados viajaban. De acuerdo con el reporte, el mes pasado investigadores de los Texas Rangers y de la Oficina del Fiscal General de Texas, Ken Paxton, registraron cuatro inmuebles del Departamento del Alguacil del Condado de Real como parte de la investigación contra Johnson. Un investigador de los Rangers dijo que Johnson admitió haber incautado regularmente dinero de indocumentados durante paradas de tránsito -incluso si no estaban acusados de ningún delito estatal- antes de entregarlos a agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Un agente del Departamento del Alguacil dijo a los investigadores que "incautar dinero de migrantes indocumentados y del conductor ha sido un procedimiento operativo estándar” desde que trabaja en la corporación, según el investigador Ricardo Guajardo, de los Rangers. No está claro si la Oficina de Paxton presentará cargos contra Johnson. Tanto Paxton como el gobernador de Texas, Greg Abbott, han tomado medidas contra los indocumentados en medio de críticas crecientes contra la Administración del presidente Joe Biden. En mayo pasado, Abbott ordenó a los alguaciles detener a los indocumentados que cruzan la frontera por invasión de propiedad privada, en un intento por desalentar el paso de los extranjeros por el estado. El condado de Real tiene 3.400 residentes y está cerca de la frontera con México al noreste de la zona Del Rio, donde el año pasado se registró una abrumadora llegada de migrantes. EFE amv/msc