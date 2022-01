Alegría sobre el castellano en Cataluña: "Tengo claro que las sentencias firmes se cumple y no hay debate"

16-11-2021 La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría SOCIEDAD EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha recordado hoy el "cumplimiento obligatorio" de la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica el 25 por ciento del castellano en las escuelas catalanas y ha confiado en que se acate la decisión de los jueces.



"Apelo a la responsabilidad y espero que la Generalitat actúe con responsabilidad; tengo claro que las sentencias firmes se cumplen y no hay debate sobre esta cuestión. Esto lo sabe la Generalitat, cualquier administración y cualquier ciudadano de este país", ha indicado la Ministra en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al ser preguntada por los planes del Govern catalán para dar cumplimiento a la resolución judicial en los plazos previstos en la resolución judicial.



Alegría se ha referido a la propuesta de reforzar el número de profesores en las clases que tengan que aumentar las asignaturas en castellano y que ha calificado de "positiva".



"Todo lo que sea poner medidas que planteen refuerzo y aumentar el número de profesores en las aulas me parece positivo. No seré yo quien lo critique, tenemos muchos retos que afrontar y un mayor número de profesores para conseguir desdobles en Cataluña o en cualquier otra comunidad me parece una buena medida", ha indicado.