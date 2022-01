¡9 meses dentro vs 9 meses fuera! El espectacular cambio de Paula Echevarría desde que nació su hijo Miki

MADRID, 12 (CHANCE)



Paula Echevarría y Miguel Torres están de celebración; Miguel, el hijo que tienen en común, acaba de celebrar su noveno cumplemés y para celebrar un día tan especial en la vida del pequeño - y de sus famosos papás - la actriz le ha dedicado a su bebé un mensaje en Instagram de lo más cariñoso y especial acompañado de unas imágenes que, horas después de su publicación, ya se han convertido en virales.



"In & out. 9 meses dentro vs 9 meses fuera" apunta la asturiana, haciendo una divertida y curiosa comparativa de cómo estaba hace exactamente 9 meses y como está ahora. Con la misma ropa - un cómodo y amplio conjunto de short y sudadera en color rosa chicle - Paula era retratada poco antes de dar a luz el pasado 11 de abril y lo ha sido ahora, con Miki en brazos coincidiendo con su noveno cumplemés.



Y, además de destacar la belleza del pequeño que, como confiesa su orgullosa mami es "un personajillo digno de admirar y de querer, cariñoso, sonriente, espabilado, listo y muy bueno" (y nosotros añadimos que es innegable que guarda un gran parecido con Miguel Torres) llama la atención y el inmenso tamaño de la tripa de la influencer justo antes de dar a luz y el espectacular tipazo del que presume ahora.



A base de ejercicio físico y una dieta sana y saludable - en más de una ocasión la propia Paula ha confesado con naturalidad que no prueba los hidratos - la intérprete ha conseguido recuperar la figura que lucía antes de su embarazo. Y es que los 25 kilos que cogió han quedado, como salta a simple vista, en un bonito recuerdo que ahora comparte con sus seguidores, confesando además que no sabe como vivía sin Miki, en el que lleva 9 meses completamente volcada.