116-108: Ja Morant y los Grizzlies avisan a los Warriors de Stephen Curry

Ja Morant de los Memphis Grizzlies, en una fotografía de archivo. EFE/Etienne Laurent

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- No fue suficiente que Stephen Curry consiguiese su segundo triple doble de la temporada para que unos Memphis Grizzlies dirigidos con clase y aplomo por Ja Morant acumulasen ante los Golden State Warriors su décima victoria consecutiva.

Curry, aunque empezó el partido apagado y sólo hizo 3 puntos en el primer cuarto, terminó la noche con 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, líder de su equipo en cada una de esas categorías.

Pero Morant le ganó la partida al rey del triple. El base de los Grizzlies fue el máximo anotador del partido con 29 puntos, además de 5 rebotes y 8 asistencias. Ziaire Williams y Tyus Jones se situaron inmediatamente detrás de Morant, con 17 puntos cada uno.

En los Warriors, el mejor tirador tras Curry fue Klay Thompson, que hizo 14 puntos en casi 20 minutos en su segundo partido tras recuperarse de dos graves lesiones que le habían apartado de la competición desde junio de 2019.

Aunque Thompson tuvo sus minutos reducidos, el escolta demostró que está totalmente recuperado y no dudó en emplearse con energía, sin miedo a romperse de nuevo.

La ausencia de Draymond Green en las filas de los Warriors, con molestias en el gemelo izquierdo, fue demasiado para el equipo que firmó una mala primera mitad, plagada de errores y pérdidas de balón (12). La actuación en los primeros 24 minutos fue una losa demasiada pesada para remontar en la segunda parte.

MORANT MARCA LA DIFERENCIA

Los Warriors iniciaron el partido con un mejor ataque de la mano de Andrew Wiggins y Thompson. Entre los dos jugadores se dividieron a partes iguales 8 puntos en los 2 primeros minutos lo que dejaba en el marcador un 2-8 a favor de los visitantes.

Pero la dicha de los Warriors duró poco. Morant tomó la responsabilidad en su equipo y en menos de 4 minutos los Grizzlies anotaron un parcial de 12-0, con espectaculares jugadas como un "alley oop" de Morant a pase de Williams.

Morant no aflojó y los de Memphis siguieron aumentando su ventaja. A falta de 3 minutos para el final del primer cuarto ya era de 10 puntos, 24-14, y el base de los Grizzlies acumulaba 15 puntos.

Bastó que Curry volviese a tomar interés en el partido durante 2 minutos para que los Warriors se acercasen a 4 puntos, 28-24, al final de los 12 primeros minutos.

En el segundo cuarto, los Grizzlies aguantaron el marcador. Curry, que sólo había anotado 3 puntos en el primero cuarto, y todos de tiros libres, acumuló 9 puntos. Pero sus escuderos Thompson y Wiggins sólo pudieron anotar 3 puntos cada uno.

IGUODALA ABUCHEADO POR MEMPHIS

Y Andre Iguodala, al que el público abucheaba cada vez que tocaba el balón por su negativa a jugar con los de Memphis la pasada temporada, no era capaz de aportar ni un solo punto a su equipo.

Al otro lado de la pista, Morant aflojó gracias a la buena actuación de su sustituto, Tyus Jones. Jones junto con Williams y Desmond Bane llegaron a colocar la ventaja de los Memphis a 18 puntos, 49-31.

Pero una nueva reacción de los visitantes dejó el marcador al descanso en 59-51 para los Grizzlies.

A la vuelta de los vestuarios, los Warriors hicieron un parcial de 0-12 con las aportaciones de Curry, Thompson y Kevon Looney, lo que puso a los de San Francisco por delante 59-63. Los Warriors llegarían a ponerse 7 puntos arriba, 61-68.

Pero el equipo de California no pudo aguantar ese margen y cuando terminó el tercer periodo, el marcador señalaba un 87-90.

En los últimos 12 minutos Curry volvió a desaparecer. El mejor triplista de la historia de la NBA falló los 3 tiros de tres que intentó y sólo anotó una canasta de 2 puntos.

Morant ni necesitó jugar los mismos minutos que Curry y aún así, los Grizzlies firmaron su décima victoria consecutiva, con un 116-108 ante los Warriors.