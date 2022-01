Walking football, ping pong o baile: opciones para adultos mayores

ARCHIVO - En el partido de walking football (fútbol caminando) en Essen, Alemania, participa un jugador que ya cumplió 80 años. Foto: Kirsten Neumann/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto

Gimnasia, natación, caminata nórdica ya son clásicos entre las propuestas de deportes para los mayores. Pero también hay actividades más extravagantes. Lo importante es que el deporte genere alegría y que el riesgo de lesiones sea mínimo. ¿Qué me divierte o me divertía antes? Quien a una edad avanzada esté pensando en practicar algún deporte debería hacerse esa pregunta antes que nada. Ese es el consejo que da Philip Messerschmidt, quien trabaja como personal trainer de personas de la tercera edad. La segunda pregunta tiene que ver con la compatibilidad. "Y es que muchas veces hay limitaciones físicas", acota. Pero quien se sienta en forma -y además, en lo posible, lo haya constatado con su médico- puede, por ejemplo, jugar al tenis de mesa. "Entre otras cosas, fomenta la coordinación entre el ojo y la mano, la soltura y la flexibilidad", dice Messerschmidt. El carácter competitivo de disciplinas deportivas como el tenis de mesa (ping pong) también es positivo, destaca el experto. Eso hace que muchas personas se diviertan más que cuando corren o practican gimnasia solos. Prohibido correr en el walking football Otra disciplina deportiva adecuada es el walking football o fútbol caminando. "Las reglas son similares a las de fútbol normal", explica Rainer Küpper, quien entrena un equipo de walking football en Alemania. "Solo que está prohibido correr, no importa si con o sin la pelota". Por lo tanto, es un deporte como hecho a medida para personas aficionadas al fútbol que debido a su edad o su estado físico ya no pueden jugar en los equipos de fútbol clásico. El campo del walking football mide 20 por 40 metros, no hay arquero y en general intervienen seis jugadores por equipo. "La pelota solo puede jugarse hasta la altura de la cadera", dice Küpper. Barridas o entradas con pierna extendida para quitar la pelota, así como el contacto físico están prohibidos. Estas reglas apuntan a evitar lesiones y sobreexigencias. En el equipo de Küpper, la edad mínima es de 55 años. No hay límites hacia arriba. "Tenemos un integrante del equipo que el año pasado celebró su 80 cumpleaños", dice Küpper. Hay jugadores con cadera nueva o con una prótesis en la articulación de la rodilla. Las limitaciones físicas no deben ser un impedimento en el walking football. Inline skating (patinaje en línea) y trampolín A quien le guste andar sobre patines, puede apuntarse a inline skating para mayores: para ello hay cursos especiales en los que los participantes utilizan y empujan, por ejemplo, un carrito de supermercado como sostén. "El inline skating promueve además de la resistencia también el dominio del cuerpo", señala Messerschmidt. Añade que el dominio del cuerpo es especialmente importante en edad avanazada para evitar las caídas. "Por otro lado, no hay que subestimar el riesgo de una caída en el patinaje en línea", subraya, y recomienda evaluar bien beneficios y riesgos. El experto no aconseja el inline skating como primera opción para adultos mayores con limitaciones físicas. Pero deportistas en forma pueden probarlo, con un buen equipamiento de protectores, también a una edad avanzada. Zumba o line dance (danza en línea) A quien le guste moverse al ritmo de la música puede elegir entre diferentes tipos de baile: "Si uno no padece problemas de presión alta o cardíacos, puede incluso practicar zumba", dice Messerschmidt. O también se puede hacer un curso de line dance, una disciplina en la que se baila con coreografía. Debido a las diferentes sucesiones de pasos, vueltas y cambios de dirección está especialmente indicada para los mayores, asegura el personal trainer. Porque así uno se mantiene ágil y rápido, "también en la cabeza". A ello se suma: idealmente, en el grupo participan personas de todos los grupos etarios, por lo que también se convierte en un lindo momento compartido con otros. La pandemia pone límites Claro que la pandemia de coronavirus limitó este tipo de ofertas deportivas. El entrenador de walking football Küpper lo sabe bien: "Durante meses no pudimos pisar la cancha y luego teníamos restricciones relacionadas con los vestuarios y las duchas", dice. Ahora ya está entrenando al equipo otra vez. Para todos los que practiquen deportes, el consejo es seguir adelante o volver a empezar, siempre en el marco de las posibilidades que deja la pandemia. dpa