Uchimura, el gimnasta con más títulos mundiales de la historia, se retira

El gimnasta japonés Kohei Uchimura, seis veces campeón mundial de gimnasia y doble oro olímpico. EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Tokio, 11 ene (EFE).- Kohei Uchimura, el seis veces campeón mundial de gimnasia y doble oro olímpico en 2012 y 2016, anunció hoy su retirada de la competición.

El gimnasta japonés, de 33 años y un total de 28 medallas en su haber, informó este martes de su retirada a través de un comunicado emitido por su oficina de representación publicado en la página web del deportista.

"Uchimura explicará en detalle su retiro en una rueda de prensa que tendrá lugar en los próximos días", informa escuetamente el comunicado.

Uchimura ha logrado alzarse con el oro en Londres 2012 y Río 2016, así como proclamarse campeón del mundo en concurso completo seis veces en 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015.

Considerado una leyenda, Uchimura nació en 1989 de padres también gimnastas en la ciudad de Kitakyushu (sudoeste de Japón) y se subió por primera vez a un aparato a los tres años.

Suma un total de 28 medallas en la historia de la gimnasia, entre las 7 obtenidas en competición olímpica y las 21 logradas en mundiales.

Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron los cuartos y últimos para Uchimura, uno de los mejores gimnastas de la historia, a pesar de que una caída en la barra le dejó fuera de la final.

Su última competición tuvo lugar en octubre del año pasado durante el mundial de Kitakuyshu, en su ciudad natal, pero tampoco pudo revalidar el título de campeón.

"No pude hacer más. Honestamente siento que lo he dado todo. Creo que he podido transmitir a los espectadores lo maravilloso de la gimnasia", afirmó sin arrepentimiento a la agencia local Kyodo tras la que fue su última actuación en una competición deportiva.