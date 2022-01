Todo lo que necesitas saber sobre el sérum facial. ¿Cuál debo elegir?

11-01-2022 Úrsula Corberó puede presumir de un cutis perfecto, sin arrugas ni imperfecciones y siempre hidratado. MADRID, 11 (CHANCE) Todos hemos oído hablar alguna vez sobre el sérum, uno de los cosméticos más populares del momento y al que se han rendido todas las mujeres que presumen de un cutis liso, luminoso y más radiante que nunca. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA PRIMOR



MADRID, 11 (CHANCE)



Todos hemos oído hablar alguna vez sobre el sérum, uno de los cosméticos más populares del momento y al que se han rendido todas las mujeres que presumen de un cutis liso, luminoso y más radiante que nunca.



Pero... ¿sabemos realmente lo que es? El sérum facial es un tratamiento para rostro y cuello que hidrata y repara nuestra piel en profundidad. ¿Su gran ventaja? Tiene una mayor concentración de activos por lo que es más eficaz que otras cremas.



Según explica la dermatóloga Andrea Combalia en su libro 'Piel sana in corpore sano', un sérum "suele ser una emulsión con una gran concentración de principios activos y tiene una textura ligera y de fácil absorción gracias a la cual los activos penetran más profundamente".



¿Qué sérum usar según tu tipo de piel? Dependiendo de tus necesidades - antiedad, antimanchas, antiacné, calmante, etc - y lo que busques hay un sérum perfecto para ti que debes elegir cuidadosamente.



Según los consejos de la dermatóloga catalana, dependiendo de lo quieras, necesitas un sérum que cumpla unos determinados requisitos que te descubrimos de la mano de Primor.



- Pieles secas: En estos casos tu piel necesita un sérum que contenga glicerina o ácido hialurónico para hidratar la piel en profundidad.



- Pieles con acné: La mejor solución es optar por las cremas que usen ácido salicílico, glicólico o dioico para eliminar el exceso de sebo y que tu piel vuelva a lucir radiante.



- Pieles maduras: El componente estrella que no puede faltar en el sérum es, sin duda, el ácido hialurónico. Porque, además de hidratar, combate los signos de envejecimiento.



En el mercado hay muchísimas opciones de todo tipo de precios así que no lo dudes, busca el componente adecuado y ríndete al poder del sérum a la hora de hidratar en profundidad tu rostro.