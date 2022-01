Tenis.-Revilla ve "preocupante" el apoyo de los negacionistas a Djokovic

06-10-2021 El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ofrece declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la inauguración de la jornada 'El hidrógeno en la transición energética. Ciencia e investigación para la competitividad empresarial', en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, a 6 de octubre de 2021, en Santander, Cantabria (España). Después de la sesión inaugural, tendrán lugar tres mesas de debate en torno a iniciativas empresariales vinculadas al hidrógeno verde, la investigación en torno a esta fuente de energía y el papel, en este sentido, de las universidades y los centros de investigación, además de tratar el reto de la financiación de iniciativas empresariales vinculadas al sector. El evento está organizado por la Universidad de Cantabria (UC), Enagás y Banco Santander. DEPORTES Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press



El presidente cántabro defiende el 'pasaporte COVID' aunque desconoce si se está "exigiendo adecuadamente"



SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera "preocupante" el apoyo que ha recibido el tenista serbio Novak Djokovic por parte de los negacionistas europeos de la vacunación contra la COVID-19.



"Que haya ahora un conglomerado de gente que está apoyando a este jugador de tenis a mí me parece que es un tema preocupante que haya tantos, afortunadamente en España son menos pero por lo que veo en el resto de Europa hay una corriente negacionista muy importante", ha señalado Revilla este martes en declaraciones a los medios.



Así, ha indicado que "quienes saben de las cosas son aquellos que son expertos y tienen la titulación adecuada para decirnos lo que hay que hacer".



Por otra lado, cuestionado sobre el recurso que ha presentado Vox ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra el 'pasaporte Covid', el jefe del Ejecutivo ha defendido su aplicación para luchar contra la pandemia.



"El pasaporte Covid está presenta ahora mismo ya en todo el mundo, es una realidad y es un instrumento que está ayudando", ha dicho Revilla, para quien "el problema es que no sé si se está exigiendo adecuadamente".



A su juicio, "cuatro negacionistas no pueden interferir en la salud del resto que creemos en la ciencia y que nos fiamos de lo que nos dicen los expertos".



Revilla ha hecho estas declaraciones en el acto de la entrega de diplomas de los cursos de Incorporación a la Actividad Agraria organizados por el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) en la Consejería de Desarrollo Rural.