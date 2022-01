Tenis.-Albares dice que Australia no ha pedido información sobre el paso de Djokovic por España

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido este martes que él no tiene constancia de que el tenista Novak Djokovic pasara por España antes de viajar a Australia y ha aclarado que en todo caso las autoridades de este país no han solicitado información.



El Gobierno de Australia está analizando ahora si Djokovic mintió en el formulario que tuvo que rellenar para entrar en el país, en el marco del pulso con las autoridades, que le denegaron su visado por no estar vacunado contra la COVID-19 pero que un juez le restituyó este lunes.



Según informan los medios australianos, el ministro de Inmigración, Alex Hawke, aún no ha tomado una decisión sobre si revocar el visado del tenista, algo para lo que tendría potestad. Fuentes gubernamentales han reconocido al diario 'Sidney Morning Herald' que uno de los asuntos que se están estudiando es si Djokovic mintió al rellenar el formulario.



En el mismo, el tenista consignó que no había realizado ningún viaje en los 14 días previos a desplazarse a Australia, pero lo cierto es que pasó Nochebuena en Serbia, su país natal, y luego se trasladó a España, donde estuvo entrenando y desde donde viajó luego al país oceánico.



Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, Albares ha dicho que no tiene "constancia de esa presencia", aunque ha recordado que no entra en sus competencias el control de fronteras.



En todo caso, sí ha puntualizado que "el Gobierno australiano no se ha puesto en contacto con nosotros" para pedir información sobre el paso de Djokovic por España.