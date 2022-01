Tamara Gorro desvela cuántos kilos ha perdido desde que anunció su separación de Ezequiel Garay

MADRID, 11 (CHANCE)



Momentos complicados para Tamara Gorro después de anunciar hace unos días su separación de Ezequiel Garay tras doce años de relación y dos hijos en común. Sin embargo, sacando fuerzas de flaqueza tanto por ella como por sus dos millones de seguidores en redes sociales - donde la influencer siempre ha sido muy activa - ha reaparecido visiblemente más delgada pero con un objetivo claro.



Y es que admitiendo que está en sus horas "más bajitas" y por eso está "un poco desaparecida" en Instagram - "todos tenemos momentos malos y yo ya he cubierto mi cupo de 2022" ha asegurado - Tamara ha desvelado cómo se encuentra y qué importante decisión ha tomado para volver a ser la misma de siempre.



"Mi psiquiatra me ha ajustado la medicación sobre todo para dormir porque no descansaba, y estoy un poco buff, adaptándome, pero cada vez estoy mejor", ha explicado, revelando qué objetivo se ha marcado después de hablar co su terapeuta y qué fecha se ha puesto como límite para dar un giro a su vida.



"Todos nos tenemos que permitir el estar mal, no hay nadie indestructible, y si lo hay por favor presentádmelo que le quiero hacer una entrevista, pero también tenemos que tener un límite; hasta aquí y para adelante. La semana que viene, el martes, es mi cumpleaños, y me he marcado ese día para ponerme sonreír y empezar 100% como soy yo", ha anunciado, asegurando que aunque está "flojita" ahora toca "estar activa porque la vida sigue".



Además, Tamara ha contado a sus seguidores qué ha hecho durante estos días en los que apenas ha publicado nada en su cuenta de Instagram y ha desvelado cuánto ha adelgazado desde que anunció su separación de Garay: "He aprovechado este descanso para recibir mimos de vosotros y de mi ntorno y comer porque he perdido muchísimo piso, 7 kilos, y en una persona tan delgada como yo os podeis imaginar".



Para finalizar, una promesa que, sin duda, la influencer está dispuesta a cumplir: "Ahora no tengo fuerzas pero a partir de mi cumpleaños me vengo arriba como me llamo Gorro". Aquí estaremos expectantes deseando que Tamara nos regale una de sus famosas sonrisas.