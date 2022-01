Scotland Yard valora abrir una investigación por una fiesta en Downing Street en el confinamiento

Imagen de archivo de la fachada del 10 de Downing Street, sede del Gobierno británico. EFE/EPA/ANDY RAIN

Londres, 11 ene (EFE).- Scotland Yard estudia abrir una investigación sobre la supuesta fiesta con bebidas alcohólicas organizada en el jardín de la sede del Gobierno en Downing Street en mayo de 2020, en pleno confinamiento por la covid-19.

La revelación ayer de un nuevo festejo en el que habría participado el líder tory, convocado en esta ocasión cuando todo el país estaba sujeto a duras restricciones sociales por la pandemia, ha vuelto a poner contra la cuerdas al primer ministro británico, Boris Johnson.

Scotland Yard ha confirmado que ya se ha puesto en contacto con el Ejecutivo y valora actualmente si inicia una investigación sobre lo sucedido.

"El Servicio de la Policía Metropolitana tiene constancia de las amplias informaciones relacionadas con supuestas violaciones de las Regulaciones de Protección Sanitaria ocurridas en Downing Street el 20 de mayo de 2020, y está en contacto con la Oficina del Gabinete", señaló un portavoz de Scotland Yard.

Además, la investigación interna que ya dirige una alta funcionaria británica, Sue Gray, sobre la celebración de presuntas fiestas en Downing Street podría también examinar las nuevas pruebas que apuntan a una reunión social a la que se invitó a más de un centenar de empleados del Gobierno en un email enviado por el propio secretario de Johnson, Martin Reynolds.

La número dos del Partido Laborista, Angela Rayner, ha exigido que el primer ministro comparezca ante el parlamento para responder a las preguntas de los diputados, tras haber negado en numerosas ocasiones haber participado en eventos sociales durante el confinamiento.

Por su parte, el también diputado laborista Neil Coyle indicó a medios locales que "la Met (Scotland Yard) no puede continuar ignorando las transgresiones de Downing Street más tiempo. Mientras el resto nos adaptábamos a las restricciones por la pandemia, había una violación de las reglas en lo más alto del Gobierno y se deben investigar".

Hasta el momento, la oficina del primer ministro no ha negado que éste estuviera presente.

El citado correo en el que el secretario de Johnson animaba a los destinatarios a unirse al encuentro en el jardín de Downing Street fue obtenido en exclusiva por el canal ITV, que desvela que unas 40 personas participaron en la reunión, en la que se comieron aperitivos de picnic y se consumió alcohol.

En aquel momento, las reglas del confinamiento permitían únicamente reunirse al aire libre con una sola persona no conviviente y respetando una distancia de dos metros.