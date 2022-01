Salah reitera su intención de quedarse en el Liverpool

EFE/EPA/VICKIE FLORES/Archivo

Londres, 11 ene (EFE).- Mohamed Salah reiteró su intención de quedarse en el Liverpool y aseguró que no está pidiendo una locura para renovar su contrato, que vence en 2023.

El egipcio, que se encuentra disputando la Copa África, termina contrato en año y medio y tras meses de rumores aún no ha renovado con el club inglés.

"Quiero quedarme, pero no es algo que esté en mis manos. Depende de ellos. Saben lo que quiero. No estoy pidiendo ninguna locura", dijo Salah en una entrevista con la revista GQ.

"He estado aquí cinco años ya. Conozco el club muy bien. Me encanta la afición, ellos me quieren. Pero ahora está en las manos de la directiva", añadió.

Salah, que es el máximo goleador de la Premier League, con 16 tantos, ha disputado 26 encuentros esta temporada y ha marcado en total 23 goles ente todas las competiciones, además de haber repartido nueve asistencias.