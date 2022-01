Rusia dice que llega el "momento de la verdad" en las relaciones con la OTAN

Banderas de Rusia y EEUU antes del comienzo de la reunión celebrada el lunes en Ginebra, Suiza, entre representes de ambos países. EFE/EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL

Moscú, 11 ene (EFE).- El viceministro de Exteriores ruso Alexandr Grushkó afirmó hoy que llega el "momento de la verdad" en las relaciones con la OTAN, antes de viajar a Bruselas, donde mañana se celebrará una reunión del Consejo OTAN-Rusia, la primera de este foro de consultas bilaterales desde 2019.

"Sin exagerar, se puede decir que en nuestras relaciones con la Alianza llega el momento de la verdad", dijo el diplomático ruso, citado por la agencia Interfax.

Precisamente por ello, agregó, "dimos un paso inusual desde el punto de vista de la diplomacia clásica, como es el de presentar ideas detalladas en forma de proyectos de acuerdo jurídicamente vinculantes (...) sobre de qué manera deben ser tenidos en cuenta los legítimos intereses de Rusia en materia de seguridad militar".

Según el borrador de acuerdo que Moscú propone cerrar con la Alianza Atlántica, Rusia exige al bloque que desista de cualquier actividad militar en territorio de Ucrania y de varios países de Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central.

Además, debe excluir una futura ampliación del bloque, incluido a Ucrania, una de las líneas rojas trazadas por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, quien expuso la necesidad rusa de garantías de seguridad al presidente de EEUU, Joe Biden, en su cumbre virtual del 7 de diciembre pasado.

Según el documento ruso, ambas partes se comprometerían a no emplazar ni tropas ni armamento en países del continente europeo, y a no desplegar misiles de corto y medio alcance en zonas desde las que pueden alcanzar objetivos en territorios de los países firmantes del acuerdo.

Grushkó indicó que en las consultas de mañana Moscú intentará obtener una respuesta concreta al proyecto de acuerdo de garantías de seguridad para Rusia.

"Viajamos (a Bruselas) con expectativas realistas y la esperanza de que tendremos una conversación seria y profunda sobre los problemas reales de la seguridad europea", señaló.

La reunión del Consejo OTAN-Rusia tendrán lugar después de la consultas ruso-estadounidenses celebradas este lunes en Ginebra, en las que el viceministro ruso Serguéi Riabkov aseguró que Rusia no tiene intención de atacar a Ucrania.

Al mismo tiempo, Riabkov consideró que sería un "gran error" si la OTAN se niega a conceder garantías de seguridad a Moscú.