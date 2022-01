Ranking Netflix en México: Top 10 de las películas más vistas de hoy lunes, 10 de enero

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por contar con las mejores producciones. Netflix no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 obras de cine con mejor aceptación en México.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está viendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

México.

1. Madre - Androide

Georgia y su novio Sam emprenden un viaje traicionero para escapar de su país, que está atrapado en una guerra inesperada con la inteligencia artificial. Días antes de la llegada de su primer hijo, la pareja debe enfrentarse a la Tierra de Nadie, un bastión del levantamiento de los androides, con la esperanza de llegar a un lugar seguro antes de dar a luz.

2. No mires arriba

Kate Dibiasky, una estudiante de posgrado de Astronomía y su profesor, el doctor Randall Mindy acaban de descubrir algo tan asombroso como peligroso. Un cometa en órbita se encuentra en el sistema solar y va directo a colisionar en la Tierra. A pesar de todos sus intentos por advertir al gobierno y la población, parece que la humanidad está dispuesta a tomárselo a broma. Con la ayuda del doctor Oglethorpe, Kate y Randall emprenderán una gira mediática que les llevará desde la Casa Blanca hasta el programa matinal más loco de la televisión para tratar de concienciar al mundo que está a punto de morir.

3. Sin nombre

Sayra (Paulina Gaitan), una adolescente hondureña, se reúne con su padre para viajar con él a los Estados Unidos; a partir de Chiapas, viajan en el techo de un vagón de carga, donde están expuestos tanto a las inclemencias del tiempo como a la violencia.

4. Shoujo-tachi wa Kouya wo Mezasu

Shoujo-tachi wa Kouya wo Mezasu es una serie trata de encontrar uno mismo y una dirección en la vida.. no importa lo lejos fuera de lo común que podría ser. Buntarou Hojo es un estudiante de secundaria que tiene un talento para escribir, pero sin dirección real en la vida o planes para el futuro. Su compañero de clase, Sayuki Kuroda se da cuenta de su talento, decide ayudar a encontrar una manera de utilizarlo correctamente por él alistarse en su grupo de desarrollo de juegos bishoujo. Cuando Buntarou es arrinconado en el baño de hombres en la escuela por Sayuki, se sorprende cuando se le pregunta sobre lo que cree que es una fecha y aún más sorprendido cuando se entera de que no es una fecha, pero una entrevista de trabajo. De mala gana de acuerdo, los dos empiezan reclutar a otros miembros de su equipo, pero van a aprender más acerca de la creación del juego, o la vida misma a lo largo del camino?

5. Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Desde que se cruzaron los caminos del agente Hobbs (Johnson), un leal miembro de los servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático estadounidense y del solitario mercenario Shaw (Statham), ex miembro de un cuerpo de élite del ejército británico, los insultos, golpes y burlas no han cesado entre ellos para ver cuál de los dos cae antes. Pero cuando un anarquista mejorado ciber-genéticamente llamado Brixton (Elba) se hace con el control de una peligrosa arma biológica, el mundo se enfrenta a una de sus mayores amenazas. Cuando Shaw se entera de que además Brixton ha derrotado a su hermana, una brillante e intrépida agente secreta del M16 (Kirby), él y Hobbs no tendrán más remedio que dejar su mortal enemistad a un lado para salvar el mundo y derrotar al único hombre capaz de acabar con ellos.

6. ¡Nos Volvemos a Casa!

Cansados de estar encerrados en un terrario en el que los humanos los miran boquiabiertos como si fueran monstruos, un variado grupo de las criaturas más mortíferas de Australia trama una temeraria fuga del zoo al Outback, un lugar en el que encajarán sin ser juzgados por sus escamas y colmillos. A la cabeza del grupo está Maddie, una serpiente venenosa con un corazón de oro, que se une a un diablo espinoso llamado Zoe, muy seguro de sí mismo, una araña peluda con mal de amores y un sensible escorpión llamado Nigel. Pero cuando su archienemigo, Pretty Boy, un koala monísimo pero detestable, se une a su fuga de manera inesperada, Maddie y su pandilla no tienen más remedio que llevarlo con ellos. Así comienza un viaje por carretera espeluznante e hilarante a través de Australia, mientras son perseguidos por el cuidador del zoo y su mini-yo en busca de aventuras.

7. 4 mitades

Que para cada persona haya un alma gemela es una teoría muy romántica pero quizás poco científica y para Luca y Sara la tentación de probarla es fuerte. Pero sobre todo, ¿cómo se hace esta alma gemela? ¿Se parece a nosotros o es nuestro contrario? Es así como, casi como un desafío, los dos invitan a cenar a cuatro amigos que, casualmente, están solteros: Chiara, Matteo, Giulia y Dario. ¿Quién se enamorará de quién?

8. Yesterday

Ayer todo el mundo conocía a Los Beatles. Hoy Jack (Himesh Patel) es el único que recuerda sus canciones. Este músico que malvive en una pequeña localidad costera de Inglaterra, se ha resignado a renunciar a sus sueños. Pero tras un misterioso apagón en todo el mundo, se despierta en una línea de tiempo alternativa donde nunca existieron Los Beatles. Entonces será su oportunidad de hacerse inmensamente famoso al ritmo de las míticas canciones del cuarteto de Liverpool, eso sí, se arriesgará a perder a Ellie (Lily James), su musa y el amor de su vida.

9. Cuenta pendiente

El único superviviente de un grupo de atracadores que trató de robar un camión blindado es extraído de su celda para ser llevado a un centro experimental en el que se convierte en un conejillo de indias para probar una nueva y potente droga.

10. La sombra del poder

Thriller acerca de un congresista y un reportero que se ven envueltos en un caso de brutales asesinatos que, aparentemente, no tienen relación entre sí. Russell Crowe es Cal McCaffrey, un periodista de Washington D.C., cuyo olfato le lleva a desenmarañar los misteriosos asesinatos de algunas de las figuras más prometedoras de la política y de la gran empresa. El apuesto congresista Stephen Collins (Ben Affleck) representa el futuro de su partido: debido a su honradez, ha sido elegido presidente del comité que supervisa los gastos de defensa. Hasta que alguien asesina brutalmente a su ayudante/amante y los secretos se escapan de su escondite. McCaffrey tiene la dudosa fortuna de ser un viejo amigo de Collins y de que su jefa (Helen Mirren) sea totalmente despiadada y le mande a investigar el caso. Mientras sigue la pista del asesino con la ayuda de su compañera Della (Rachel McAdams), descubre una tapadera que amenaza con hacer temblar las estructuras del poder de la nación.

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de las películas más vistas. ¡Anímate a descubrirlas en Netflix!

La verdad es que las horas del día no serán suficientes para que los aficionados de las producciones cinematográficas puedan ver tantas horas de buenos filmes. Todos sabemos que Netflix es experto en transmitir los grandes éxitos en taquilla, los cuales son objeto de culto alrededor del mundo.

No te quedes atrás y síguenos en este viaje por el séptimo arte.