Ranking Netflix en Chile: Top 10 de las películas más vistas de hoy lunes, 10 de enero

Te hacemos una pregunta: ¿cuál peli en la parrilla de Netflix ha ganado más premios Óscar?

Esta plataforma está dispuesta a darte solo la oferta de mejor calidad. Por ello, te retamos a leer las reseñas de los 10 filmes más galardonados. No en vano los usuarios no hacen más que hacer buenos comentarios en torno a la oferta de producciones cinematográficas.

1. Madre - Androide

Georgia y su novio Sam emprenden un viaje traicionero para escapar de su país, que está atrapado en una guerra inesperada con la inteligencia artificial. Días antes de la llegada de su primer hijo, la pareja debe enfrentarse a la Tierra de Nadie, un bastión del levantamiento de los androides, con la esperanza de llegar a un lugar seguro antes de dar a luz.

2. No mires arriba

Kate Dibiasky, una estudiante de posgrado de Astronomía y su profesor, el doctor Randall Mindy acaban de descubrir algo tan asombroso como peligroso. Un cometa en órbita se encuentra en el sistema solar y va directo a colisionar en la Tierra. A pesar de todos sus intentos por advertir al gobierno y la población, parece que la humanidad está dispuesta a tomárselo a broma. Con la ayuda del doctor Oglethorpe, Kate y Randall emprenderán una gira mediática que les llevará desde la Casa Blanca hasta el programa matinal más loco de la televisión para tratar de concienciar al mundo que está a punto de morir.

3. Shoujo-tachi wa Kouya wo Mezasu

Shoujo-tachi wa Kouya wo Mezasu es una serie trata de encontrar uno mismo y una dirección en la vida.. no importa lo lejos fuera de lo común que podría ser. Buntarou Hojo es un estudiante de secundaria que tiene un talento para escribir, pero sin dirección real en la vida o planes para el futuro. Su compañero de clase, Sayuki Kuroda se da cuenta de su talento, decide ayudar a encontrar una manera de utilizarlo correctamente por él alistarse en su grupo de desarrollo de juegos bishoujo. Cuando Buntarou es arrinconado en el baño de hombres en la escuela por Sayuki, se sorprende cuando se le pregunta sobre lo que cree que es una fecha y aún más sorprendido cuando se entera de que no es una fecha, pero una entrevista de trabajo. De mala gana de acuerdo, los dos empiezan reclutar a otros miembros de su equipo, pero van a aprender más acerca de la creación del juego, o la vida misma a lo largo del camino?

4. 4 mitades

Que para cada persona haya un alma gemela es una teoría muy romántica pero quizás poco científica y para Luca y Sara la tentación de probarla es fuerte. Pero sobre todo, ¿cómo se hace esta alma gemela? ¿Se parece a nosotros o es nuestro contrario? Es así como, casi como un desafío, los dos invitan a cenar a cuatro amigos que, casualmente, están solteros: Chiara, Matteo, Giulia y Dario. ¿Quién se enamorará de quién?

5. The Lost Daughter

Las vacaciones en la playa de una mujer madura toman un giro oscuro cuando comienza a obsesionarse con otra mujer y su hija, lo que la obligará a tener que enfrentarse a problemas de su pasado y de su primera maternidad.

6. Imperdonable

Ruth Slater, una mujer liberada de prisión después de cumplir una condena por un crimen violento, vuelve a entrar en una sociedad que se niega a perdonar su pasado.

7. ¡Nos Volvemos a Casa!

Cansados de estar encerrados en un terrario en el que los humanos los miran boquiabiertos como si fueran monstruos, un variado grupo de las criaturas más mortíferas de Australia trama una temeraria fuga del zoo al Outback, un lugar en el que encajarán sin ser juzgados por sus escamas y colmillos. A la cabeza del grupo está Maddie, una serpiente venenosa con un corazón de oro, que se une a un diablo espinoso llamado Zoe, muy seguro de sí mismo, una araña peluda con mal de amores y un sensible escorpión llamado Nigel. Pero cuando su archienemigo, Pretty Boy, un koala monísimo pero detestable, se une a su fuga de manera inesperada, Maddie y su pandilla no tienen más remedio que llevarlo con ellos. Así comienza un viaje por carretera espeluznante e hilarante a través de Australia, mientras son perseguidos por el cuidador del zoo y su mini-yo en busca de aventuras.

8. Nymphomaniac. Volumen 1

Historia de una ninfómana contada por ella misma. Una fría noche invernal, un viejo solterón (Stellan Skarsgård) encuentra en un callejón a una joven (Charlotte Gainsbourg) herida y casi inconsciente. Después de recogerla y cuidarla, siente curiosidad por saber cómo pudo haber llegado esa mujer a semejante situación; escucha atentamente el relato que ella hace de su vida, una vida llena de conflictos y turbias relaciones. Para su estreno comercial se dividirá en dos partes. Hay una versión completa de cinco horas y media que sólo se verá en ciertos actos culturales.

9. Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Desde que se cruzaron los caminos del agente Hobbs (Johnson), un leal miembro de los servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático estadounidense y del solitario mercenario Shaw (Statham), ex miembro de un cuerpo de élite del ejército británico, los insultos, golpes y burlas no han cesado entre ellos para ver cuál de los dos cae antes. Pero cuando un anarquista mejorado ciber-genéticamente llamado Brixton (Elba) se hace con el control de una peligrosa arma biológica, el mundo se enfrenta a una de sus mayores amenazas. Cuando Shaw se entera de que además Brixton ha derrotado a su hermana, una brillante e intrépida agente secreta del M16 (Kirby), él y Hobbs no tendrán más remedio que dejar su mortal enemistad a un lado para salvar el mundo y derrotar al único hombre capaz de acabar con ellos.

10. Spider-Man: Homecoming

Peter Parker comienza a experimentar su recién descubierta identidad como el superhéroe Spider-Man. Después de la experiencia vivida con los Vengadores, Peter regresa a casa, donde vive con su tía. Bajo la atenta mirada de su mentor Tony Stark, Peter intenta mantener una vida normal como cualquier joven de su edad, pero interrumpe en su rutina diaria el nuevo villano Vulture y, con él, lo más importante de la vida de Peter comenzará a verse amenazado.

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de las películas más vistas. ¡Anímate a descubrirlas en Netflix!

La verdad es que las horas del día no serán suficientes para que los aficionados de las producciones cinematográficas puedan ver tantas horas de buenos filmes. Todos sabemos que Netflix es experto en transmitir los grandes éxitos en taquilla, los cuales son objeto de culto alrededor del mundo.

No te quedes atrás y síguenos en este viaje por el séptimo arte.