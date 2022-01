Ranking HBO en Chile: Top 10 de las series más vistas de hoy lunes, 10 de enero

Puedes pasar horas navegando por HBO tratando de encontrar algo para ver, pero ¿por qué perderías tu tiempo cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de la lista de HBO de las mejores series en Chile, que clasifica los títulos según quién está viendo qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

2. Big Bang

Mientras los físicos Leonard y Sheldon completan su pandilla de frikis con Howard y Raj, la aspirante a actriz Penny ocupa el piso de enfrente.

3. Amigos pasajeros

Marcus y Emily hacen amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de locos fiesteros. Allí deciden disfrutar del momento dejándose llevar durante una semana llena de desinhibición y desenfreno con sus nuevos "amigos pasajeros". Meses después de la aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla aparecen sin que los inviten en su boda.

4. And Just Like That…

Este nuevo capítulo de “Sex and the City” sigue a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

5. Euphoria

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

6. Sexo en Nueva York: La película

Adaptación de la popular serie de televisión 'Sexo en Nueva York'. La película basada en la exitosa serie que debutó en 1998 en la cadena HBO, promete contestar a todas las preguntas pendientes: ¿Carrie y Mr.Big finalmente decidirán contraer matrimonio? ¿Podrá Samantha sentirse realmente satisfecha con un sólo hombre? ¿Conseguirá Charlotte quedar embarazada alguna vez? ¿serán Miranda y Steve realmente felices para siempre? Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), la columnista más deslumbrante del "New York Star", vuelve con su famoso ingenio totalmente intacto y más agudo que nunca para narrarnos su propia historia. Por su parte, Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon) continúan viviendo al límite compaginando trabajo e intensas relaciones, mientras descubren los secretos de la maternidad, el matrimonio y los lujos de Manhattan.

7. Harry Potter: El Torneo de las Casas de Hogwarts

Este acontecimiento especial en cuatro partes mostrará a fans del universo mágico que quieran poner a prueba sus conocimientos sobre Harry Potter. Lucharán entre sí para conseguir el mayor de los honores: ganar la Copa de las Casas

8. Crónicas vampíricas

"Crónicas Vampíricas" cuenta la historia de dos hermanos vampiros obsesionados con la misma chica en un pequeño pueblo, donde seres sobrenaturales viven en secreto entre sus residentes.

9. Doctor Milagro

El joven Ali Vefa, abandonado de niño por su padre, logra convertirse en médico y se une al equipo de cirugía de un hospital. Pero sus relaciones interpersonales y profesionales se ven afectadas por el síndrome del sabio.

10. The Office

Steve Carell protagoniza The Office, un fresco y divertido vistazo, con formato pseudo-documental, al día a día en la vida de unos excéntricos trabajadores de la empresa Dunder Mifflin. El serio pero despistadísimo director Michael Scott se considera un magnífico jefe y mentor, pero realmente inspira más críticas que respeto a sus empleados.

¿Sabías algo acerca de todos estos exitazos que están arrasando en HBO?

La plataforma está conquistando a sus suscriptores con estos títulos y cada vez son más las visualizaciones. ¿Qué otros planes tiene esta compañía para nosotros? ¿Seguirá sorprendiéndonos este año?

Parece que tendremos que esperar para conocerlos.