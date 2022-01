Ranking Apple en Argentina: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy martes, 11 de enero

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de los pódcast más escuchados en Argentina, usa las herramientas que te da esta plataforma de transmisión.

Apple posee una lista con lo mejor de su oferta, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real.

Seguro que muchos de ellos ya están en tus favoritos, pero habrá otros que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estos son los 10 pódcast más buscados:

1. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

2. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

3. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

4. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

5. Resident by Hernan Cattaneo

Hernan Cattaneo's podcast

6. Señales Podcast

En Señales hablamos de todo lo que aterra a las personas, tanto Paranormal como Terrenal. Espíritus, Asesinos Seriales, Demonios, Aliens, Sectas y más. Desde Chihuahua, Mexico. www.senalespodcast.com See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

7. Ellas Ahora

Herramientas que apoyan tu proceso. Invitadas que comparten como lo están haciendo ellas.https://www.ellasahora.com/ P.s. Si quieres que publiquemos tus herramientas en minisodios de audio, visita nuestro website: EN CORTO See acast.com/privacy..

8. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

9. Entiende Tu Mente

Seguro que a lo largo del día tienes 20 minutos. Elige el momento y nosotros te prometemos ayudarte a entenderTE y entenderLES mejor.| Cuarta temporada, gratis, solo en Spotify. |Entiende Tu Mente es un podcast de psicología que, de una manera amena, te cuenta cómo funciona nuestra mente. Con las voces de Molo Cebrián -podcaster y estudiante de psicología-, Luis Muiño -Psicólogo y uno de los divulgadores de esta temática más conocidos en España-, Mónica González -Coach y profesora universitaria-, Rober Mengual -psicólogo clínico al que escuchas en la sección Apuntes..

10. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS. Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild. Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más. Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea. ¡No te lo pierdas!

Los pódcast forman parte de nuestras vidas, a pesar de su reciente creación. Apple nos consiente con una oferta enorme y de gran calidad para los usuarios en Argentina.

Aquí, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para seleccionar algunos nuevos favoritos. Ya sabes que los encontrarás siempre en Apple.

