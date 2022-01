Puerto Rico rompe por tercer día seguido hospitalizados por la covid con 804

Personal sanitario prepara una dosis de Moderna en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca

San Juan, 11 ene (EFE).- Puerto Rico rompió este martes, por tercer día seguido, el récord de hospitalizados por la covid-19 en la isla, con 804, y 20 personas muertas adicionales a causa del virus, informó el Departamento de Salud (DS).

Los 804 hospitalizados, 717 adultos y 87 menores, son 14 más de los reportados el lunes, según detalla el DS en su portal de estadísticas.

Del total de hospitalizados, 104 adultos y 5 menores están en cuidado intensivo, indica.

Igualmente, 69 adultos y un menor están conectados a un respirador artificial.

La agencia sanitaria reportó además 20 personas muertas por la covid-19.

"Los fallecidos, entre las edades de 32 a 96 años, presentaban condiciones preexistentes", detalló el DS en su cuenta oficial de Twitter.

De los 20 fallecidos, 11 no estaban vacunados, 8 sí estaban vacunados, pero sin la dosis de refuerzo, y 1 contaba con la tercera dosis.

Además, se reportó un promedio de 2.239 nuevos casos positivos, acumulando este renglón a 221.657 desde que se registró el primer contagio en marzo de 2020.

La agencia sanitaria, no obstante, aclara en el portal que el número de casos adicionales confirmados desde el último informe no implica que estos casos correspondan a las últimas 24 horas.

El total, por su parte, incluye casos con muestras tomadas del 24 de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022.

Se reportó además un promedio de 5.299 casos nuevos con prueba de antígeno, elevando este total a 142.432, según se resalta en el portal de la agencia.

Finalmente, el 81 % de la población apta (5 años o más) tiene las primeras dos dosis de vacunas completadas, agregó.