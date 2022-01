Primeras imágenes de Carla Barber embarazada

10-01-2022 Carla Barber EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Coincidiendo con el inicio de 2022, Carla Barber anunciaba a través de sus redes sociales la mejor de las noticias. Está embarazada y que será a principios de mayo cuando se convierta en madre por primera vez después de varios meses de discreta relación con su pareja, un empresario llamado Joseph del que apenas ha trascendido ningún detalle.



Días después, y presumiendo de una incipiente barriguita que refleja lo avanzado de su estado - casi seis meses, ya que debido a dos amenazas de abortó que sufrió al principio de su embarazo decidió esperar a la ecografía de las 20 semanas para hacerlo público - la ex de Diego Matamoros desvelaba el sexo del bebé que espera, un niño, y nos dejaba una pista respecto al nombre que han elegido para el pequeño, cuya inicial es 'B'.



Intentando tomarse estas semanas con tranquilidad y disfrutar de esta etapa tan especial en su vida, Carla ha retomado sus compromisos profesionales después de unas navidades en familia en su Canarias natal y, por primera vez, hemos podido verla presumiendo de tripita.



Con un cómodo chándal en color gris, unas zapatillas deportivas y un abrigo para combatir las bajas temperaturas de la capital, la doctora ha agradecido las felicitaciones en sus primeras palabras tras anunciar su embarazo y, radiante, nos ha contado que ya se le va notando "un poquito" y que se encuentra "muy bien" y "muy contenta".



Respetando al máximo los deseos de su pareja de permanecer al margen del foco mediático, Carla prefiere guardar silencio sobre cómo se encuentra Joseph - de origen francés, rondando la cincuentena y gerente de una importante farmacéutica - ante su inminente paternidad y, esquiva, evita confirmar o desmentir los rumores de boda con el hombre del que se confiesa total y completamente enamorada.



¿Tiene relación con Diego Matamoros? ¿La ha felicitado su ex por su embarazo? Dale al play y no te pierdas la reacción de Carla a nuestras preguntas!