Presidente de Kazajistán anuncia retirada de tropas rusas

Actualiza con declaraciones de presidente kazajo sobre su predecesor y del ministro de defensa ruso ///Almaty, Kazajistán, 11 Ene 2022 (AFP) - El presidente de Kazajistán arremetió el martes contra su poderoso predecesor por primera vez tras los sangrientos disturbios en el país y anunció la inminente retirada de las tropas extranjeras lideradas por Rusia, que acudieron al rescate del régimen.Kassym Jomart Tokayev también nombró a un nuevo primer ministro después de que el país centroasiático se viera sacudido la semana pasada por una violencia que no se veía desde su independencia en 1991. Los disturbios dejaron decenas de muertos y cientos de heridos y llevaron a la detención de unas 10.000 personas.Afirmando su autoridad, Tokayev acusó a su mentor y predecesor, Nursultán Nazarbáyev, de haber fomentado la aparición de una "casta de ricos" que domina este país con abundancia de hidrocarburos.Se tata de una crítica sin precedentes al hombre que ostenta el título honorífico de "Padre de la Nación" y que hasta ahora ha disfrutado de un culto a la personalidad. Durante los disturbios, los manifestantes corearon su ira contra el líder de 81 años.Desde entonces, los rumores sobre la huida de Nazarbáyev al extranjero son constantes, pero las autoridades kazajas no han dado ninguna información sobre su paradero. Desde que Nursultán Nazarbáyev abandonó la presidencia en 2019, el poder se ha repartido de facto entre él y Tokayev, su sucesor designado. El clan del antiguo jefe de Estado sigue controlando gran parte de la economía y el poder. Como muestra de su importancia, la capital lleva su nombre, Nursultán. - "Homenaje al pueblo" - Los disturbios --calificados de agresión "terrorista" extranjera por las autoridades-- empezaron con protestas contra el aumento de los precios del combustible, en un contexto de deterioro del nivel de vida y de corrupción endémica en esta antigua república soviética.El presidente kazajo dijo el lunes que los asaltantes se habían aprovechado del descontento de la población.En este contexto, Tokayev lanzó un ataque frontal contra su mentor, Nazarbáyev, que asumió el liderazgo del Kazajistán soviético en 1989 y lo dirigió desde la independencia en 1991 hasta 2019. "Por culpa del primer presidente, el Elbasy [Padre de la Nación], ha aparecido en el país una casta de empresas muy rentables, gente muy rica. Creo que ha llegado el momento de rendir homenaje al pueblo", dijo Tokayev. Por ello, quiere que las élites "en la sombra" que disponen de "enormes fondos" y las grandes empresas contribuyan a un fondo que beneficie a la población. Uno de los principales aliados de Nazarbáyev, Karim Masimov, fue detenido el sábado acusado de alta traición tras ser destituido como jefe del servicio secreto. - Retirada militar rusa - Los disturbios llevaron a Tokayev a llamar a unos 2.000 hombres de una fuerza militar dirigida por Rusia. Según él, su misión se ha cumplido y su retirada podría comenzar esta semana. "La misión principal de las fuerzas de mantenimiento de la paz (...) se ha completado con éxito", dijo Tokayev. "La retirada gradual del contingente unificado de la OTSC [Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva] comenzará en dos días. Este proceso no durará más de diez días", añadió.Los soldados, en su mayoría rusos, fueron desplegados en el marco de la OTSC, una alianza de antiguas repúblicas soviéticas dirigida por Moscú. El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú,, dijo el martes que la salida se produciría una vez que la situación estuviera "totalmente estabilizada" y "por decisión" de las autoridades kazajas. El lunes, el presidente ruso Vladimir Putin había dicho que las tropas estaban allí "por un período limitado". En Almaty, muchos residentes recibieron el contingente con alivio. "Celebro la cooperación con Rusia", declaró a la AFP Roza Matayeva, una profesora de 45 años. "Creo que no hay ninguna amenaza para nuestra soberanía", añadió. La violencia más grave tuvo lugar en Almaty, la capital económica, donde se saquearon edificios públicos y tiendas, mientras los alborotadores y las fuerzas kazajas se enfrentaban en tiroteos. Los diputados kazajos también confirmaron el martes el nombramiento de un nuevo primer ministro, Aliján Smaílov, después de que el gobierno dimitiera la semana pasada en un intento de calmar a los manifestantes.Smaílov, de 49 años, exministro de finanzas, fue también ayudante de Nazarbáyev.bur-cr/as/spm/pc/zm -------------------------------------------------------------