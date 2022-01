Portaltic.-App Store suma más de 600 millones de usuarios semanalmente en todo el mundo

11-01-2022 Servicios digitales de Apple POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE



MADRID, 11 (Portaltic/EP)



App Store, la plataforma de búsqueda y descarga de aplicaciones que integran los productos de la marca estadounidense Apple, acoge a más de 600 millones de usuarios semanalmente en todo el mundo, mientras que su plataforma de música ha cerrado 2021 con un catálogo de 90 millones de canciones en calidad sin pérdida.



Apple ha hecho un balance del año 2021, App Store fue uno de los servicios que tuvieron mayor repercusión en las cifras de la compañía. Según sus datos, desde su lanzamiento en 2008, los desarrolladores que han publicado en ella sus aplicaciones y servicios han ganado más de 260.000 millones de dólares.



Estos desarrolladores acceden a través de la App Store a un mercado global con más de 600 millones de usuarios semanales procedenes de 175 países, según un comunicado publicado por la compañía.



Entre algunas de las últimas novedades registradas en la App Store se encuentra In-App Events, eventos puntuales dentro de aplicaciones y juegos, como estrenos de películas y retransmisiones en vivo.



La compañía también ha destacado en este comunicado que el servicio de suscripción Apple Arcade actualmente suma más de 200 títulos premium dirigidos a jugadores de todas las edades dentro de la App Store, como The Oregon Trail o Sneaky Sadquatch. Se puede utilizar con Family Sharing, y próximamente estará disponible Nickelodeon Extreme Tennis.



APPLE MUSIC



La compañía también se ha referido a la ampliación del catálogo de contenido en Apple Music a lo largo de 2021, donde ahora se pueden reproducir más de 90 millones de canciones con calidad de audio sin pérdida; muchas de ellas mediante el sistema de audio Dolby Atmos.



Entre las funciones incluidas el pasado año destacan la reproducción automática, el uso compartido de letras, búsqueda personalizada, carátulas animadas y el rediseño de pestañas como la de Escucha.



Apple Music Radio, por su parte, incluye Apple Music 1, Apple Music Hits y Apple Music Country, que ofrecen descubrimientos musicales y programas de radio exclusivo. Cuenta con decenas de millones de suscriptores en todo el mundo.



El pasado mes se lanzó Voice Plan, un nuevo plan de suscripción de 4,99 euros mensuales impulsado por el Asistente de Apple, Siri. Este plan ofrece acceso a un catálogo personalizado según los estados de ánimo de los usuarios.



También a finales del pasado año se presentó un soporte para páginas de sellos dicográficos para ayudar a los oyentes a encontrar música, al que se ha sumado el servicio de música clásica en 'streaming' Primephonic.



Otra de las funcionalidades del ecosistema Apple que ha presentado la marca es la del nuevo mapa 3D de Apple Maps, que recibió su mayor actualización en 2021 y que presenta detalles más realistas y coloridos para una navegación mejor.



Además, el fabricante ha destacado que Apple Books, que presenta más de ocho millones de libros y audiolibros, actualmente suma más de 100 millones de usuarios cada mes. Esta aplicación, que tiene un servicio de suscripción de 9,99 euros mensuales para acceder a su colección, se complementa con títulos semanales gratuitos.



APPLE TV



Por su parte, Apple TV+ ha obtenido en dos años 763 nominaciones y 190 premios. Sus contenidos originales están disponibles a través de la aplicación Apple TV, accesible desde más de mil millones de dispositivos, como televisores inteligentes de distintas marcas, como Sony, Samsung, TCL, LG o Panasonic, o videoconsolas.



Apple TV se lanzó en Android TV, Chromecast con Google TV, decodificadores Sky Q y televisores Sky Glass en 2021. Para 2022, la compañia pretende lanzarlo en los decodificadores Comcast Xfinity.



Apple TV integra funciones como SharePlay, para compartir contenido de forma síncrona con otros usuarios, o Tienda, para facilitar la búsqueda de productos en base a recomendaciones personalizadas. Recientemente se ha lanzado Siri Remote, que junto con Apple TV 4K ya está disponible en 24 países y regiones, entre las que se incluyen Bélgica, Hong Kong y Rusia. Sus usuarios, además, pueden interactuar con el Asistente en su idioma nativo.



Por otra parte, Apple ha anunciado que Apple News continúa siendo la aplicación número uno de noticias en aquellos mercados en los que está disponible. En 2021, además, lanzó experiencias de noticias locales en ciudades estadounidenses, algo que también ha experimentado Google recientemente.



También el pasado año Apple News+ comenzó a ofrecer a sus suscriptores noticias en formato audio narradas por medios de comunicación estadounidenses, como The New Yorker, People o National Geographic.



APPLE ONE



Otra de las opciones que ofrece este fabricante es el plan de pago Apple One, que agrupa hasta cinco servicios de Apple en una sola suscripción (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+ y Apple Fitness+.



Presenta distintas tarifas de suscripción, según el tipo de cuenta, con precios que van de 14,95 euros en España por la tarifa básica (que no incluye Fitness+) hasta la Premium, que se puede compartir con hasta cinco personas, por 28,95 euros mensuales.



Tanto Apple One Individual como Apple One Familiar (19,95 euros al mes en España) están disponibles en más de cien países, mientras que la opción Premium está disponible en 20 países y regiones.



NUEVAS FORMAS DE PAGO



Por otro lado, la compañía ha indicado que Apple Pay está disponible en casi 60 países y regiones y trabaja con 9.000 socios bancarios en todo el mundo. A ello se suma su apuesta por la aplicación Wallet, una billetera digital que además de métodos de pago, permite agregar tarjetas de vacunación Covid-19, tarjetas de seguro médico, tarjetas de embarque y tickets para conciertos o espectáculos.



Esta capacidad de pagar y viajar únicamente tocando el iPhone o el Apple Watch ya está disponible en más de 200 ciudades de todo el mundo y ha debutado recientemente en algunas de China, Rusia y Suecia. Asimismo, Apple espera poder dar soporte a otros servicios como llaves de casa, identificaciones estatales, licencias de conducir o insignias corporativas a través de Wallet.