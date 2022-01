Podemos pide el apoyo del PSOE para frenar en el Congreso todas las iniciativas contra Garzón

21-12-2021 El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en una rueda de prensa, durante una Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 21 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press



Cree que la falta de respaldo de su socio al titular de Consumo se debe a los comicios en CyL: "las aguas volverán a su cauce"



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha indicado este martes que su formación tratará de impedir "por dignidad parlamenaria" la tramitación de todas las iniciativas fundamentadas sobre el "bulo" generado a partir de las críticas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a las macrogranjas.



De esta forma, el grupo confederal mantiene conversaciones con el PSOE para rechazar estas peticiones de comparecencia en la Mesa del Congreso, si bien ha admitido que aún no tiene cerrado el apoyo de su socio de coalición.



"Vamos a defender la dignidad del Parlamento porque esto es una pendiente resbaladiza. Si dejamos que empiece a haber iniciativas basadas en bulos que se tramitan en el Congreso de los Diputados, pues a lo mejor acabamos con un señor disfrazado de bisonte y asaltando el Congreso, diciendo que ha habido fraude electoral", ha lanzado Echenique en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, y rememorando así el 'asalto al Capitolio' que tuvo lugar tras los comicios presidenciales en Estados Unidos.



MAÑUECO HACE CAMPAÑA AL ESTILO TRUMP



Por otro lado, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos ha recalcado que este debate no va sobre Garzón ni las macrogranjas, sino de la "gravedad" del uso de una "noticia falsa" que el PP y su candidato a las elecciones en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se hacen "eco de ese bulo".



Al hilo, ha apuntado que no hay polémica de fondo porque nadie, "ni siquiera" el PP, va a salir públicamente a defender a las macrogranjas pero se utiliza un "bulo sobre algo que el ministro no ha dicho", lo que para el parlamentario evidencia que la derecha hará campaña electoral al estilo del expresidente americano Donald Trump.



LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ES UNÁNIME ANTE LAS MACROGRANJAS



Esta cuestión la han explicado por "activa y por pasiva" al PSOE, si bien el dirigente de la formación morada interpreta que la falta de respaldo de su socio al titular de Consumo tiene que ver con esos comicios autonómicos, pronosticando que tras esas elecciones "las aguas volverán a su cauce".



De hecho, Echenique ha especificado que con independencia de lo que piensen de las macrogranjas, la posición del Gobierno es "unánime" y está plasmada en documentos como la Agenda 2030. Incluso ha añadido que escritos del propio PSOE ven a estas instalaciones "lesivas" con el medio ambiente y los pequeños ganaderos.



AGOTARÁN LA LEGISLATURA



Cuestionado sobre si pedirán la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de coalición para reconducir las relaciones con su socio, Echenique ha dicho que las dos formaciones conversan todos los días al margen de las reuniones formales. Es más, ha insistido en que tanto PSOE como Unidas Podemos han dejado claro que su intención es "agotar la legislatura".