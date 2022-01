Planas, sobre las declaraciones de Garzón: "Si alguien habla de alimentación, lo normal es que me llame"

28-12-2021 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, comparece tras la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa, a 28 de diciembre de 2021, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-ley que reforma el mercado laboral tras el acuerdo que alcanzó el Gobierno con sindicatos y empresarios la víspera de Nochebuena y con el que se da cumplimiento al objetivo comprometido con Bruselas de tener lista la reforma laboral antes de finalizar 2021. La reforma pactada por el Ejecutivo y los agentes sociales, que entrará en vigor en unos días aunque se decida tramitar como proyecto de ley, toca varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores, como la contratación y la negociación colectiva, y tiene entre sus principales objetivos la reducción de la elevada temporalidad en España. ECONOMIA EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press



El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha calificado de "bastante desafortunadas" las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón al diario británico 'The Guardian' en las que apunta a la exportación de productos cárnicos españoles de peor calidad procedentes de explotaciones de ganadería intensiva, al tiempo que ha asegurado no haber hablado con él.



"No hemos hablado en los últimos días. Soy el ministro de Alimentación, si alguien habla de alimentación lo normal es que me llame", ha afirmado Planas en unas declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.



El titular de Agricultura ha lamentado que, en un tema de su competencia, no haya habido "la comunicación previa que es siempre de rigor". "Cuando yo tengo algún tema que toca otro ministerio, normalmente nos llamamos y decimos lo que se va mencionar y cómo", ha explicado Planas.



Asimismo, el titular de Agricultura ha expresado su preocuopación por la confusión entre la ganadería intensiva y extensiva y el conflicto entre las dos. "Aqui no hay conflicto, hay diversidad, y España es un país que es una potencia agroalimentaria y ganadera a nivel internacional, somos el cuarto exportador de la Unión Europea y el cuarto del mundo y, por tanto, tenemos una diversidad de producción que es ansolutamente normal", ha señalado Planas, quien ha añadido que "nadie duda de la calidad ni de la seguridad de los productos agroalimentarios españoles".



"Esta polémica es lamentable, porque pone en tela de juicio la actividad de los ganaderos", ha subrayado el ministro de Agricultura, quien ha eludido contestar a la pregunta sobre si Garzón es la persona más indicada para desempeñar el puesto de ministro de Consumo.



"A mí como ministro de Agricultura todo este ruido me molesta, porque creo que nuestros ganaderos se sienten molestos con ser el foco de atención y con una puesta en tela de juicio que en absoluto merecen", ha añadido.