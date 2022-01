PharmaMar encuentra una "potente" actividad anti-COVID en su compuesto plitidepsina

La empresa farmacéutica española PharmaMar en Colmenar Viejo, España, 26 de enero de 2021. REUTERS/Susana Vera

MADRID, 11 ene (Reuters) - La empresa española PharmaMar afirmó el martes que los ensayos realizados hasta el momento de su fármaco plitidepsina resultan prometedores como tratamiento para el COVID-19.

El grupo dijo que los datos de un estudio "in vitro" de laboratorio muestran que plitidepsina ha demostrado tener "una potente actividad antiviral en todas las variantes a concentraciones bajísimas".

Asimismo, la empresa señaló que la revisión de los datos de un ensayo clínico de fase I-II (en los que se evalúa la seguridad y la eficacia a pequeña escala en seres humanos) demostró la seguridad del fármaco en pacientes con COVID-19 que requieren ingreso hospitalario.

"El ensayo alcanzó el objetivo primario de seguridad y mostró eficacia clínica, además, el estudio reúne pruebas consistentes de un impacto mediado por plitidepsina en la carga viral, en las vías inflamatorias y en la normalización de la linfopenia (reducción del número de glóbulos blancos en la sangre)", dijo la empresa.

En este estudio de fase I-II se reclutaron 45 pacientes, de los que el 86,7% tenían enfermedad moderada o severa; 41 pacientes (el 91%) tenían neumonía, siendo 32 los afectados (un 71% de la muestra global) por neumonía bilateral.

"Destacan los datos observados en 23 pacientes con enfermedad moderada, de los cuales el 74% recibieron el alta hospitalaria en la primera semana de tratamiento", dijo la empresa.

Estos resultados "fundamentan" el ensayo clínico de fase III (última etapa antes de la solicitud de aprobación regulatoria), para el que actualmente se están reclutando pacientes en 17 hospitales de España y en otros 9 países, principalmente en Europa y América.

"Cabe resaltar que los datos clínicos se corresponden con los preclínicos, sugiriendo un beneficio en la administración de plitidepsina a pacientes con COVID-19, y de que, en modelos preclínicos, plitidepsina tiene actividad antiviral potente no solo para SARS-CoV-2 y sus variantes, incluidas delta y ómicron, sino también contra otros coronavirus", dijo Adolfo García-Sastre, catedrático en el Departamento de Microbiología de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí en Nueva York.

Los datos del comunicado de Pharma Mar se difundieron con motivo de la publicación de un artículo en la revista Life Science Alliance titulado "Preclinical and randomized phase I studies of plitidepsin in adults hospitalized with COVID-19" ("Estudios preclínicos y aleatorizados de fase I de plitidepsina en adultos hospitalizados con COVID-19").

(Información de Tomás Cobos)