Perú.- La Fiscalía de Perú archiva una investigación a Castillo por ocultar información

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Perú ha archivado este lunes una investigación al presidente del país, Pedro Castillo, abierta a mediados de mayo, cuando este aún era candidato a la Presidencia, por los presuntos delitos de falsedad genérica y falsedad ideológica a raíz de una denuncia por no haber mencionado que fue gerente de una empresa.



Dos excongresistas peruanos interpusieron la denuncia contra Castillo ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en donde figura que el actual mandatario es gerente general de una empresa, algo que, según le han recriminado, no estaba declarado.



Sin embargo, la Fiscalía ha apuntado que "no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria" contra Castillo y que, en consecuencia, se ha ordenado archivar "definitivamente" estos hechos, recoge la emisora RPP.



Semanas antes de la segunda vuelta electoral a la Presidencia de Perú, los congresistas Yeni Vilcatoma y Vignolo Gonzáles denunciaron ante la Fiscalía que el entonces candidato figuraba ante la SUNAT como gerente general del Consorcio Chotano de Inversionsitas Emprendedores, y que esta información no había sido detallada en su documento de actividad laboral, tal y como exige la normativa electoral.



Castillo ya se defendió de estas acusaciones y recalcó que, en el momento de la redacción de la llamada 'hoja de vida', no recordaba dicha empresa, ya que dijo que siempre había estado inactiva.