10-01-2022 Omar Sánchez cambia a Anabel Pantoja por Alejandro Albalá en su viaje exprés a Madrid. El canario aprovechó los compromisos profesionales de su mujer en la capital para reencontrarse con el ex de Isa Pantoja y ponerse al día después de meses sin verse MADRID, 11 (CHANCE) A pesar de que la relación de Isa Pantoja y Alejandro Albalá no acabó del todo bien, el cántabro se convirtió en uno de los grandes apoyos de Omar Sánchez en 'Supervivientes'. Uña y carne durante el reality a pesar de que el ex yerno de Isabel Pantoja tampoco mantiene buena relación con la mujer del surfero, Anabel Pantoja, su amistad continúa meses después y, una vez más, ambos han presumido de ella públicamente. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El canario aprovechó los compromisos profesionales de su mujer en la capital para reencontrarse con el ex de Isa Pantoja y ponerse al día después de meses sin verse



MADRID, 11 (CHANCE)



A pesar de que la relación de Isa Pantoja y Alejandro Albalá no acabó del todo bien, el cántabro se convirtió en uno de los grandes apoyos de Omar Sánchez en 'Supervivientes'. Uña y carne durante el reality a pesar de que el ex yerno de Isabel Pantoja tampoco mantiene buena relación con la mujer del surfero, Anabel Pantoja, su amistad continúa meses después y, una vez más, ambos han presumido de ella públicamente.



Eso sí, la influencer no quiere ni ver a Alejandro - al que se negó a invitar a su boda a pesar del cariño que le tiene Omar - por lo que el canario aprovechó para reencontrarse con su amigo cuando Anabel se encontraba en una reunión de cara a una nueva colaboración que dará mucho que hablar.



¿El lugar elegido? Un exclusivo restaurante a las afueras de Madrid en el que, además de compartir confidencias y ponerse al día sobre sus vidas, degustaron sendos platos de pulpo a la gallega y pescado a la plancha. Un relajado encuentro de chicos que se alargó hasta bien entrada la tarde y en el que, imaginamos, Albalá y Omar habrán comentado el delicado estado de salud que atraviesa Isabel Pantoja y la guerra sin cuartel que están librando a través de los medios de comunicación Chabelita y Kiko Rivera - con el que por cierto Alejandro también tiene muy buena relación tras coincidir con él en 'Gran Hermano Dúo' - desde hace meses.