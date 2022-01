Omar Montes, tensa (y agria) polémica con la madre de su hijo por el color de unas zapatillas

12-11-2021 Omar Montes EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Omar Montes no ha empezado 2022 de la mejor manera posible. Y es que pese al inminente estreno de 'Idol Kids' - talent show de Telecinco en el que el cantante se estrena como coach al lado de otros artistas como Camela o Ana Mena - el ex de Isa Pantoja se ha visto inmerso en una agria polémica con la madre de su único hijo, Nuria Hidalgo, que él mismo compartió en sus redes sociales aunque posteriormente, arrepentido, eliminó los mensajes en los que cargaba contra su expareja.



Indignado, Omar se sinceraba con sus seguidores en Twitter, asegurando que "aunque siempre me veis por aquí de broma, hoy ya no puedo más. Con esto tengo que luchar y luego tengo que aguantar que me llamen a mí de todo". "Esto es lo que pasa cuando le regalas a tu hijo unas zapatillas y a su madre le parecen de 'maricones'".



A continuación, dolido, hacía públicos los mensajes ofensivos que la madre de su hijo le envió después de ver el regalo que el padre del artista le hizo a su nieto, unas deportivas blancas con detalles en color rosa: "¿Unas zapatillas rosas? ¿Tú crees que el niño es maricón o algo? Menos mal que no le hace falta calzado, ya le compro yo lo mejor. Si fuese por ti iba desnudo y haciendo el ridículo. Todo lo que le das no lo quiere porque se siente ridículo. Eso no se lo va a poner, ya te lo puedes llevar" le reprochaba la madre del pequeño en un whats app al que Omar contestaba incrédulo con un "¿qué problema tienes con los gays. Yo a mi hijo le enseño a querer a todo el mundo", asegurando que su "padre lo había hecho con toda la ilusión" y no entendía como su ex podía "ser así".



Con una fotografía con su pequeño, Omar se lamentaba porque "ahora no voy a poder ver a mi hijo porque si voy la policía me va a joder así es la ley...". Unas amargas palabras que arrepentido, poco después, eliminaba, dejando tan solo la imagen con un mensaje dirigido tanto a su hijo Omar Jr como a su ex: "Nunca podrán separarnos. Te amo bb".



Una inesperada polémica con la madre de su pequeño sobre la que el artista ha preferido no pronunciarse, reaccionando esquivo ante nuestras preguntas: "Estoy hablando por teléfono y me estás dando la monición... Perdona, ¿eh?". ¡Su reacción, en el siguiente vídeo!