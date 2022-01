Ola de frío que azota el noreste de EEUU cierra escuelas

BOSTON (AP) — El noreste de Estados Unidos se preparaba el martes para un frío extremo que se espera que deje una sensación térmica de -40 grados Fahrenheit (-40 Celsius) en algunas zonas del norte y cerró escuelas en otras regiones.

El sistema escolar público de Boston, el más grande de Massachusetts, anunció el lunes que los centros no abrirán el martes por la previsión de frío extremo. La temperatura máxima prevista para la ciudad es de 12 grados Fahrenheit (-11 C), con una sensación térmica de hasta -8F (-22 C), según la previsión del Servicio Nacional de Meteorología.

La Ciudad de Nueva York también registrará temperaturas bajo cero con una sensación térmica aún menor, agregó la agencia.

En algunas zonas de Massachusetts los termómetros podrían marcar hasta -15 F (-26 C), de acuerdo con el servicio de meteorología. Y podrían bajar incluso más en otras partes de Nueva Inglaterra, ya que los expertos la sensación térmica podría acercarse a los -40 F (-40 C) en algunas partes del oeste de Maine.

También se esperan temperaturas negativas en Burlington, Vermont y Concord, Nuevo Hampshire. Los meteorólogos dicen que Providence y Rhode Island podrían esperar una sensación térmica de hasta -1 F (-17 C).

Las bajas temperaturas pueden provocar congelaciones en la piel expuesta en apenas 30 minutos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nuevo Hampshire anunció el lunes que cuatro centros estatales de pruebas de detección del coronavirus — en Claremont, Manchester, Nashua y Newington — permanecerán cerrados el martes por el frio.

La empresa de servicios Central Maine Power animó a sus clientes a proteger las ventajas y a abrir las cortinas para dejar entrar el calor del sol y permitir que la luz solar reduzca la dependencia de la electricidad durante la ola de frío.