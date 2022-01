New York Knicks consigue ganar a San Antonio Spurs (111-96)

New York Knicks venció en casa a San Antonio Spurs por 111-96 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks sufrieron una derrota a domicilio contra Boston Celtics por 99-75, mientras que los de San Antonio Spurs también perdieron fuera de casa con Brooklyn Nets por 121-119, por lo que tras el encuentro completaron una racha de cuatro derrotas seguidas. Por ahora New York Knicks se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 20 partidos ganados de 41 disputados. Por su parte, San Antonio Spurs se quedaría fuera de los Play-off con 15 victorias en 40 partidos jugados.

El primer cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador hasta finalizar con un 23-26. Después, en el segundo cuarto se produjo una remontada de mano de los jugadores del equipo local, que concluyó con un resultado parcial de 28-23. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 51-49 en el luminoso.

Durante el tercer cuarto New York Knicks amplió su diferencia, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 10-2 y acrecentó la diferencia hasta un máximo de 11 puntos (78-67) hasta concluir con un resultado parcial de 31-26 y un 82-75 de resultado global. Finalmente, en el transcurso del último cuarto el equipo local se distanció de nuevo en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 13-0 y llegó a ir ganando por 25 puntos (109-84) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 29-21. Tras todo esto, los jugadores cerraban el marcador del partido con un resultado de 111-96 a favor del equipo local.

Además los jugadores de New York Knicks que más destacaron en el enfrentamiento fueron RJ Barrett y Mitchell Robinson, que consiguieron 31 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes y 13 puntos y 11 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Dejounte Murray y Jakob Poeltl, con 24 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes y 12 puntos, tres asistencias y 10 rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, el siguiente choque de New York Knicks será contra Dallas Mavericks en el Madison Square Garden. Por su parte, San Antonio Spurs jugará contra Houston Rockets en el At&T Center.