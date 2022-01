Nets, Bucks y Jazz caen fuera de casa y los Cavaliers vencen en Sacramento

Sacramento (EEUU). EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Redacción Deportes, 11 ene (EFE).- Con Kyrie Irving en el quinteto titular y James Harden fuera por lesión, los Nets perdieron en Portland, al igual que lo hicieron los Bucks ante los Hornets. Los que no fallaron fueron los Cleveland Cavaliers que se impusieron a los Kings por 1 punto, ni los Celtics, a los que no pudo parar Domantas Sabonis.

HORNETS 103 - BUCKS 99

Por segunda vez en tres días, los Hornets se impusieron en su casa a los campeones de la NBA por 103-99 gracias a la actuación de Terry Rozier, que anotó 27 puntos, y Miles Bridges, con un doble doble de 17 puntos y 11 rebotes. En los Hornets también destacó LaMelo Ball con 23 puntos.

El máximo anotador de los Bucks fue Khris Middleton, con un doble doble de 26 puntos y 11 asistencias. La estrella griega Giannis Antetokounmpo se quedó cerca del triple doble al hacer 26 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias.

Los Hornets llegaron a estar 15 puntos arriba en el segundo cuarto, pero los Bucks recortaron la distancia en el último periodo y empataron en dos ocasiones en los dos últimos minutos del partido. Ball y Bridges decidieron en los últimos segundos la suerte del partido para los locales.

PISTONS 126 - JAZZ 116

Los Pistons necesitaron que su base Cade Cunningham firmase la mejor actuación de su carrera para vencer a los Jazz por 126-116.

Cunningham anotó 29 puntos, los mismos que su compañero Saddiq Bey, lo que permitió al segundo peor equipo de la Conferencia Este conseguir su novena victoria de la temporada frente al tercer equipo de la Conferencia Oeste.

El máximo anotador del partido fue Donovan Mitchell, con 31 puntos en los Jazz. Su compañero Hassan Whiteside consiguió un doble doble con 21 puntos y 14 rebotes.

CELTICS 101 - PACERS 98

Partido bronco y lleno de imprecisión en el TD Garden de Boston entre los Celtics y los Indiana Pacers, que finalmente se adjudicaron en la prórroga los locales por 101-98 a pesar de otra actuación heroica de Domantas Sabonis con un triple doble.

El pívot de los Pacers, que por momentos pareció más un gladiador que un jugador de baloncesto por la cantidad de golpes que se llevó, se hizo con 23 rebotes, 11 puntos y 10 asistencias.

El máximo anotador del partido fue el jugador de los Celtics Jaylon Brown que hizo un doble doble de 26 puntos y 15 rebotes mientras que su compañero Jayson Tatum, con otro doble doble, anotó 24 puntos y 12 rebotes. Pero Tatum, que fue decisivo en la victoria de su equipo aunque tuvo un partido flojo, también fue el líder del partido en pérdidas de balones, con 8 en total.

El pívot Robert Williams III sumó otro doble doble con 14 puntos y 12 rebotes, además de 3 tapones.

KNICKS 111 - SPURS 96

Los New York Knicks consiguieron despegarse en la segunda mitad del partido y batir a los Spurs de San Antonio por 111-96 en un partido en el que los neoyorquinos llegaron a conseguir una ventaja de 25 puntos en el últimos cuarto.

Los Spurs dominaron durante gran parte de la primera mitad pero en los últimos minutos antes del descanso, los locales les arrebataron el mando del partido y no lo volvieron a perder.

El máximo de los Spurs fue Dejounte Murray, con 24 puntos, mientras que su compañero, el pívot Jakob Poelttl hizo un doble doble de 12 puntos y 10 rebotes.

En los Knicks, RJ Barrett hizo 31 puntos mientras que Mitchell Robinson consiguió un doble doble de 13 puntos y 11 rebotes. El máximo reboteador fue Julius Randle con 12 rebotes y 2 puntos.

ROCKETS 91 - 76ERS 111

Los 76es sumaron su séptima victoria consecutiva con un claro triunfo en la casa de los Houston Rockets por 91-111.

Los locales sólo estuvieron por delante en el marcador en los instantes iniciales del partido. Pero los 76ers, de la mano de Joel Embiid, se hicieron rápidamente con el control y llegaron a ponerse 27 puntos arriba en el último cuarto.

Embiid fue el máximo anotador del partido con 31 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 2 tapones. Andre Drummondnquillo, consiguió un doble doble de 13 puntos y 10 rebotes que le convirtió en el máximo reboteador del partido.

Christian Wood y Jalen Green fueron los máximos anotadores de los Rockets, con 14 puntos cada uno.

BLAZERS 114 - NETS 108

La presencia de Kyrie Irving en la alineación inicial de los Nets fue insuficiente para evitar la derrota de los de Brooklyn ante los Portland Trail Blazers por 114-108.

Los Nets, con James Harden lesionado, dominaron de hasta 9 puntos en la parte central del partido pero en el último cuarto, los locales consiguieron mantener bajo control a Iriving y Kevin Durant y frustrar cualquier intento de los neoyorquinos de acercarse en el marcador.

El máximo anotador del partido fue Durant a pesar de que en el último cuarto sólo anotó 4 puntos. Durant hizo un doble doble de 28 puntos y 10 rebotes, además de 5 asistencias. Irving anotó 22 puntos y 8 rebotes mientras que Cam Thomas, desde el banquillo, sumó otros 21 puntos.

En los Trail Blazers Anfernee Simons fue el máximo anotador e hizo un doble doble de 23 puntos y 11 asistencias. Robert Covington sumó otros 21 puntos.

KINGS 108 - CAVALIERS109

En los últimos instantes, los Cavaliers estuvieron a punto de echar por la ventana un partido que dominaron durante gran parte de los 48 minutos de juego aunque finalmente se impusieron por 1 punto, 108-109.

Los de Cleveland llegaron a estar 13 puntos por delante pero en la segunda mitad del partido los locales fueron el mejor equipo.

El máximo anotador del partido fue el escolta de los Kings Tyrese Haliburton, que hizo 21 puntos. Además, otros cinco jugadores de los de Sacramento hicieron más de 10 puntos.

En los Cavs, el pívot Jarrett Allen terminó la noche con un doble doble de 18 puntos y 17 rebotes. Kevin Love también anotó 18 puntos.

CONFERENCIA ESTE:

1.- Chicago Bulls (26-11)

2.- Brooklyn Nets (25-14)

3.- Miami Heat (25-15)

4.- Milwaukee Bucks (26-17)

5.- Philadelphia 76ers (23-16)

6.- Cleveland Cavaliers (23-18)

7.- Toronto Raptors (20-17)

8.- Charlotte Hornets (22-19)

9.- Washington Wizards (20-20)

10.- Boston Celtics (20-21)

11.- New York Knicks (20-21)

12.- Atlanta Hawks (17-22)

13.- Indiana Pacers (15-26)

14.- Detroit Pistons (9-30)

15.- Orlando Magic (7-34)

CONFERENCIA OESTE:

1.- Golden State Warriors (30-9)

2.- Phoenix Suns (30-9)

3.- Utah Jazz (28-13)

4.- Memphis Grizzlies (28-14)

5.- Dallas Mavericks (22-18)

6.- Denver Nuggets (20-18)

7.- Los Angeles Lakers (21-20)

8.- Minnesota Timberwolves (20-20)

9.- Los Angeles Clippers (20-21)

10.- Portland Trail Blazers (16-24)

11.- San Antonio Spurs (15-25)

12.- Sacramento Kings (16-27)

13.- New Orleans Pelicans (14-26)

14.- Oklahoma City Thunder (13-26)

15.- Houston Rockets (11-31).