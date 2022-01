Mañueco insiste en la destitución de Garzón si no rectifica y niega las macrogranjas: "Es una cortina de humo"

20-12-2021 El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una rueda de prensa el mismo día en que ha disuelto las Cortes y ha anunciado elecciones, en la Junta de Castilla y León, a 20 de diciembre de 2021, en Valladolid, Castilla y León, (España). Mañueco ha anunciado la convocatoria anticipada de elecciones para el próximo 13 de febrero de 2022. Esta decisión se ha producido a dos días del debate de las enmiendas parciales a las cuentas de 2022 que negociaba con Por Ávila. Una negociación llevada a cabo ante el necesario apoyo de un procurador tras la pérdida de la mayoría absoluta de PP y Cs tras la moción de censura. Según señala, ha tomado la decisión "tras deliberarlo previamente en una reunión extraordinaria de la Junta de CyL". POLITICA Photogenic/Claudia Alba - Europa Press



El candidato del PP a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a pedir este martes la destitución del titular de Consumo, Alberto Garzón, tras la polémica por sus declaraciones sobre la ganadería intensiva en un medio de comunicación extranjero. Además, ha negado el concepto de macrogranjas utilizado por el ministro: "Es una cortina de humo".



En esta línea, Mañueco ha señalado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, que tras las palabras "desafortunadas" de Garzón el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería exigirle una rectificación o destituirle, "más allá de poder leerle la cartilla".



Asimismo, ha apuntado que la ganadería de Castilla y león cumple con la normativa medioambiental y de bienestar animal, al tiempo que ha asegurado que si hubiera explotaciones que generaran "problemas y contaminación" actuarían individualmente. "Lo que no se puede hacer es demonizar al sector", ha insistido.



LOS MINISTROS DE SÁNCHEZ ATACAN AL CAMPO



Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado este martes en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, que el PP ha manipulado las "declaraciones desafortunadas" de Garzón como "bandera" en la campaña electoral en Castilla y León.



Al ser cuestionado por las palabras de Planas, Mañueco ha afirmado que el titular de Consumo no hizo las declaraciones porque hubiera elecciones y ha recordado que "ya en julio atacó al sector de la carne". Así, ha indicado que, a su juicio, los ministros de Sánchez atacan al campo, no solo con la última polémica de Garzón, sino con sectores "muy sensibles" en Castilla y León como el "tema del azúcar" o la "ruptura de desequilibrio del lobo y el sector ganadero".