La hija de John Travolta se estrena como cantante y lanza su primera canción

Redacción Cultura, 11 ene (EFE).- Ella Bleu Travolta, de 21 años, hija del matrimonio entre John Travolta y Kelly Preston, debuta como cantante y ha lanzado en redes sociales su primera composición, "Dizzy", adelanto de un EP que tiene previsto publicar este año.

La segunda de los tres hijos que tuvo el matrimonio Travolta-Preston colgó un vídeo en Instagram en el que aparece cantando y tocando al piano la canción, una balada. "Feliz y emocionada de anunciar el lanzamiento de mi primer sencillo", señala en el mensaje adjunto.

Al final del vídeo aparece cantando junto a su padre, quien también compartió el vídeo en sus redes. "Estoy tan emocionado por Ella", dice el protagonista de "Grease", de 67 años.

Ella B. es la segunda hija que tuvieron John Travolta y Kelly Preston, quien falleció de cáncer el 12 de julio de 2020. Su primer hijo, Jett, nacido en 1992, también murió, con solo 16 años, a causa de una enfermedad autoinmune y el tercero es Benjamin, nacido el 23 de noviembre de 2020.

La incipiente cantante también hizo alguna incursión en el mundo del cine con pequeñas apariciones en películas protagonizadas por su padre: "Dos canguros muy maduros" (Old Dogs. 2009), "Gotti" (2018) y "The Poison Rose" (2019).

Además, tiene pendiente de estreno su primera película como protagonista, "Get Lost", una reinterpretación en tiempos modernos de "Alicia en el país de las maravillas", en la que Alicia es una joven mochilera de viaje por Europa.