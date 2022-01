La española Carmen Maura regresa al teatro francés 30 años después con "La golondrina"

Treinta años después de su última representación teatral en Francia, la actriz española Carmen Maura regresa con "La Golondrina", una obra que ha tenido gran éxito de público en Madrid y que ahora retoma en otra lengua, un trabajo inusual y "terrorífico", asegura a la AFP.

"Es una idea loca que se me ocurrió, y no me había dado cuenta de que hasta qué punto sería un trabajo terrorífico. Lo tenía todo metido en la cabeza... en español. Y encontrarte el decorado diferente, un estilo diferente..." explicó en entrevista telefónica con la AFP en París.

A causa del ómicron, Maura (76 años) toma el máximo de precauciones y reconoce que no sale apenas de su apartamento parisino, el tiempo justo para ensayar.

"La Golondrina", que se estrena este martes en el teatro Hebertot de París, fue la obra de teatro con la que Maura capeó profesionalmente el vendaval del covid-19 en Madrid, una de las pocas ciudades europeas que decidió reabrir rápido sus salas de espectáculos.

La obra, del premiado autor catalán Guillem Clua, narra el encuentro entre una madre, profesora de canto, que acaba de perder a su hijo, y un joven que lo conoció y que tiene cosas que contarle sobre ese chico que ella quizás no desearía saber.

La actriz y directora Anne Bouvier dirige a Maura y a Grégori Baquet en esta obra de un solo acto.

"La directora comprendió el problema que yo tenía de pasar de repente al francés después de haberlo hecho tanto (tiempo) en español. Ella me dio las directrices que pensaba que debía tener. Y yo me encontré con un personaje que ella quería, que era muy distinto a lo que hacía yo en España, pero me gustó. Y sobre todo que normalmente yo escucho mucho a los directores y cuando me pongo en manos de alguien procuro hacer lo que lo que ellos quieren", indicó Maura.

- Una "chica Almodóvar"-

Carmen Maura empezó a mediados de los años 1970 haciendo teatro amateur, y el salto a la fama lo logró en el cine, a las órdenes de un director de mucho carácter: Pedro Almodóvar, igualmente admirado y galardonado en Francia.

Maura era una de las "chicas Almodóvar", pero su curiosidad profesional la llevó por otros rumbos, incluso hasta a América Latina. Veinte años estuvieron sin contacto, hasta que el directo manchego volvió a llamarla para "Volver" en 2006.

"Mirando atrás lo único que recuerdo son los momentos buenos, porque cuando te haces mayor, ya ves las cosas de manera diferente. He tenido momentos maravillosos trabajando con él. Me ha dado personajes estupendos", indicó.

Maura reconoce que sus carreras volvieron a divergir tras "Volver" (2006), una película plagada de estrellas femeninas, que lograron un premio colectivo de interpretación en el Festival de Cannes.

"No tenemos relación, él tiene sus cosas, yo las mías" explica.

Carmen Maura aprendió francés en la escuela y fue incluso traductora antes de convertirse en actriz.

Como Rossy de Palma o Verónica Abril, supo dar el salto profesional a Francia. Asume que es representante de una generación que abrió fronteras al cine español. "Francia es un país muy difícil de conquistar porque les cuesta, pero cuando te aceptan es un país muy fiel. Yo me siento muy reconocida", declara.

Maura obtuvo en 2012 un César (el Óscar francés) por su papel en "Les femmes du 6ème étage" (Las chicas de la sexta planta) estrenada en 2011.

Ese mismo año recibió la Gran Medalla de la Ciudad de París, una ciudad que adora.

"Mi frustración es enorme, porque me gusta mucho pasear. A veces me iba al cine aquí, me veía dos películas seguidas, pero ahora no puedo hacer nada, no voy ni de compras", explica con desazón.

Ensayar "La Golondrina" "ha sido un esfuerzo enorme, y pensar que tendría que cortar si me contagiara... no, no puede ser", añade.

