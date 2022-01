Juzgan en Francia a tres hombres por asesinar a prostituta transexual peruana

Actualiza con desarrollo de primera día de juicio. ///París, 11 Ene 2022 (AFP) - Tres años y medio después del asesinato de Vanesa Campos, una trabajadora sexual transexual de origen peruano, el juicio contra tres hombres acusados del crimen perpetrado durante una "expedición punitiva" comenzó este martes en París en un ambiente tenso.Vanesa Campos, una prostituta trans de 36 años, falleció de un disparo en el tórax en la noche del 16 al 17 de agosto de 2018 en el bosque de Boulogne, uno de los pulmones de la capital francesa conocido por la presencia de trabajadoras del sexo.Su asesinato reveló la violencia que padecen las prostitutas, pero la defensa pidió este martes evitar que se convierta en un juicio "simbólico". "El sexo de la víctima, su género, no influye en lo que pasó", dijo el abogado Antoine Aussedat.La investigación se centró rápidamente en un grupo de jóvenes de origen egipcio, que aprovechaban los servicios sexuales para robar a las trabajadoras y a sus clientes. En total, se juzga a nueve hombres.Los tres principales acusados, juzgados por "asesinato en banda organizada", niegan ser los responsables del crimen de la peruana en situación irregular en Francia y se acusan mutuamente. La noche de autos, una decena de jóvenes se dieron cita en el bosque de Boulogne para llevar a cabo, según la acusación, una "expedición punitiva", armados de botes de gas lacrimógeno, un cuchillo y una pistola eléctrica.Estos también contaban con un arma de fuego robada una semana antes del vehículo de un policía, cuando este se hallaba con una prostituta. Uno de los disparos efectuados hirió mortalmente a Vanesa Campos. Sus compañeras la encontraron desnuda y agonizando cerca del lugar en el que ejercía, en una zona aislada del bosque, situada cerca de una carretera y sin iluminación.Los acusados apuntan a Mahmoud Kadri, de 24 años, como el autor del disparo mortal, pero este lo niega y acusa a su vez a Karim Ibrahim, de 29 años, al que testigos identifican como el líder del grupo.Al tercero de los principales acusados Aymen Dib, 25 años, se le atribuye haber acuchillado a la víctima.Cinco hombres más, de 23 a 27 años, están acusados por su participación en los hechos. Un noveno acusado, de 34 años, comparece por el robo del arma del policía. - Vanesa, Cristina, Jessyca - La primera jornada del juicio fue tensa. La presidenta del tribunal expulsó a uno de los acusados y pidió al resto que dejaran de hacer peinetas y de dedicar "miradas demoledoras" a otros acusados o a las partes civiles.Antiguas compañeras o amigas de la víctima acabaron abandonando la sala después que un acusado hiciera "una señal de degüello hacia ellas", denunció la abogada de estas, Chirine Heydari.La madre y la hermana de Vanesa Campos, residentes en Perú, también se constituyeron como partes civiles, así como seis excompañeras y amigas de la víctima y el guardaespaldas que contrataron entonces, "Takaré"."Este juicio permitirá revelar la verdad, al menos esa es la esperanza de los familiares y amigos de Vanesa Campos", dijo Heydari, precisando que la madre y la hermana no pudieron viajar a Francia.Según Heydari, este caso que provocó una fuerte conmoción" será la ocasión para recordar que las condiciones de trabajo de las prostitutas en el bosque de Boulogne "no mejoraron en absoluto tres años y medio después de este asesinato". La asociación de defensa de personas trans Acceptess-T, a la que defensa pide que no se reconozca parte civil, culpa a la ley de 2016 que castiga a los clientes de las prostitutas, ya que las obliga a esconderse de la policía y a exponerse a más agresiones.El juicio del asesinato de Vanesa Campos, que según la prensa francesa se habría sometido a una operación de cambio de sexo en Argentina, llega 10 meses después de la condena a 8 años de prisión de un hombre por violar a Cristina T, prostituta transgénero peruana.Jessyca Sarmiento, otra compatriota trans de Vanesa y Cristina que también ejercía la prostitución en el bosque de Boulogne, murió atropellada por un vehículo en febrero de 2020. Según los testigos, el acto fue intencionado.La sentencia en el proceso de Vanesa Campos se espera el 27 de enero.asl-tjc/mb -------------------------------------------------------------