Hungría suma más de 40.000 muertes desde que comenzó la pandemia

Imagen de archivo de un médico en la uci del hospital Honved de Budapest. EFE/EPA/ZOLTAN BALOGH

Budapest, 11 ene (EFE).- Los muertos por covid-19 en Hungría -el segundo país comunitario con mayor mortalidad por el coronavirus en relación a la población- superaron hoy los 40.000, informaron las autoridades sanitarias.

En las últimas 24 horas se confirmaron en Hungría, de 9,7 millones de habitantes, 69 muertes por la enfermedad, lo que supone que desde que se inició la pandemia han fallecido 40.016 personas.

Según datos de la plataforma "Our World in Data", vinculada a la universidad de Oxford, el número de muertes por covid por millón de habitantes en Hungría supera los 4.100, el segundo peor dato de la Unión Europea (UE) por detrás solo de Bulgaria (4.500).

A pesar de que en Hungría en las últimas semanas los números de nuevos casos y muertes confirmados han disminuido, los expertos pronostican que ya en enero podría comenzar la quinta ola, debido a la presencia de la variante ómicron.

Según datos de hoy, en un día se han registrado 3.382 nuevos casos de covid, mientras que el número de vacunados apenas aumentó.

El país comenzó hace un año un programa de vacunación en el que utilizó fármacos no autorizados por la UE, como el ruso Sputnik V y el chino Sinopharm.

El proyecto de inmunización se ha estancado y actualmente solo el 62 % de la población ha recibido la pauta completa de alguna de las vacunas y el 34 % ya recibió la dosis de refuerzo.

Hungría es actualmente uno de los países con menos restricciones de la UE, aunque sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas en el transporte y en los espacios públicos cerrados. EFE

