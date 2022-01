Fútbol.- El vestuario del Badajoz denuncia su "grave e insostenible situación" y pide "una solución inmediata"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Los jugadores del Club Deportivo Badajoz, décimo clasificado del Grupo 1 de la Primera RFEF, denunció este martes "la grave e insostenible situación" que están viviendo durante esta temporada, tanto a nivel económico como de otros aspectos y para la que pidieron "una solución inmediata".



"Los jugadores del primer equipo del Club Deportivo Badajoz queremos exponer públicamente la grave situación que llevamos viviendo desde hace meses y que, llegados a este punto, se hace insostenible", señalaron en un comunicado facilitado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).



El vestuario del conjunto pacense advierte que "al impago de las nóminas se suman una serie de circunstancias que hacen que el día a día sea muy duro" y que "hay compañeros que no pueden hacer frente al pago de los alquileres de su vivienda".



Además, según enumeran, los responsables de material no cuentan con los productos de limpieza necesarios para lavar la ropa tras los entrenamientos y partidos, "teniendo que verse en el extremo de lavarla con el gel que dejan los árbitros", y el cuerpo médico no puede facilitarles tampoco "la suplementación necesaria" o material.



También remarcan que "hace meses" que no se les realiza una analítica ni que cuentan "con las herramientas necesarias para el control y el desarrollo" de su actividad profesional, y que hay trabajadores del club que han tenido que "hacer frente a los gastos de la alimentación post-partido en los desplazamientos y preparar en sus domicilios los bocadillos para los viajes".



"Por otra parte, queremos poner en conocimiento público que la plantilla ha hecho sacrificios desde principios de temporada, siempre pensando en el bien del CD Badajoz y con el objetivo de colaborar en la resolución de esta situación que nos afecta en primera persona", subrayan los jugadores.



En este sentido, renunciaron a la pretemporada que les habían prometido, "a cambio de un campo de entrenamiento de césped natural" que, en cambio, "nunca" han estado a su disposición, y también se quejan de que las instalaciones "están sufriendo un deterioro por la falta de mantenimiento". "El estado del césped del Nuevo Vivero cada vez es peor y la afición que nos apoya cada domingo no merece encontrarse las gradas y los servicios en las condiciones que tuvieron que verlas el pasado sábado, por motivos de limpieza y salubridad", critican.



"Ni siquiera sabemos en qué condiciones podremos viajar para la disputa del próximo partido. El compromiso de esta plantilla es tal, que si fuese necesario viajaríamos en nuestros propios vehículos, pero esa no es una solución ni siquiera a medio plazo. Queremos desempeñar nuestro trabajo, defender al club al que representamos y queremos hacerlo en condiciones dignas", prosigue el vestuario del Badajoz.



Con todo, agradecen "el esfuerzo de todos los trabajadores del club" por ayudarles y "por hacer todo lo posible por sacar adelante esta situación". "Y, sobre todo, a la afición, por estar ahí, por alentarnos cada domingo y por ser el alma del CD Badajoz", recalcan.



"Desde el principio siempre hemos puesto en conocimiento de la propiedad nuestra preocupación y los responsables nos han pedido paciencia y discreción, pero consideramos que hemos llegado al límite. Rogamos que se ponga solución inmediata a la complicada situación del club", sentencia el comunicado.