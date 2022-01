Francia quitará en marzo los requisitos para que los homosexuales donen sangre

El ministro de Sanidad francés, Olivier Véran. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

París, 11 ene (EFE).- El Gobierno francés anunció este martes que a partir de marzo se eliminarán las referencias a la orientación sexual en los cuestionarios previos a la donación de sangre, por lo que desaparecerán las condiciones impuestas hasta ahora a los homosexuales.

"Ponemos fin a una desigualdad que ya no era justificable", indicó en Twitter el ministro de Sanidad, Olivier Véran, que precisó que el cambio entrará en vigor el 16 de marzo.

Los homosexuales tenían prohibido donar sangre en Francia desde 1983 por los riesgos de contagio del sida.

En julio de 2016, se acabó con esa exclusión al autorizar su donación a condición de que no hubieran tenido relaciones sexuales en el año anterior, y en 2019 se decidió que ese periodo previo de abstinencia fuera reducido a cuatro meses.

La vigilancia efectuada en este tiempo demostró que la apertura de las donaciones a los homosexuales no había tenido impacto en el riesgo de transmisión del VIH a partir de transfusiones de sangre, que ya de por sí, según sus cálculos, es "muy bajo", anunció entonces el Ministerio de Sanidad.