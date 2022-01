Fondos ARK de Cathie Wood liberan más acciones de JD.com

(Bloomberg) -- Cathie Wood amplió la venta de acciones de JD.com Inc. ante la medida de Tencent holdings ltd. de reducir la inversión en la industria de la tecnología y dado que un aumento en los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos provocó una rotación fuera del costoso sector a nivel mundial.

ARK Investment Management, la firma de Wood, vendió 883.684 recibos de depósito estadounidenses (conocidos como ADR) de JD.com el lunes, registrando su mayor reducción en la empresa desde julio, según datos comerciales de ARK compilados por Bloomberg. El administrador de activos viene recortando participaciones en el minorista en línea chino desde mediados de septiembre y ahora tiene alrededor de 2,4 millones de acciones, una participación del 0,18%.

ARK Autonomous Technology & Robotics, fondo cotizado de Wood, vendió 616.090 ADR de JD mientras que el ETF ARK Fintech Innovation se liberó de 267.594 acciones, según las actualizaciones de operaciones diarias del administrador de activos.

Los recortes de Wood en JD se producen después de que el líder tecnológico Tencent redujera recientemente sus participaciones en las empresas que respalda para calmar preocupaciones regulatorias de Pekín —medida que agudizó la venta masiva en un sector del que operadores ya venían saliendo debido a un aumento en los rendimientos del Tesoro.

La medida alimenta las expectativas de que algunos pares puedan seguir sus pasos. Tencent planeaba distribuir más de US$16.000 millones en acciones de JD como dividendo único. El gigante tecnológico también recortó su participación en Sea Ltd. de Singapur la semana pasada.

JD es de las primeras empresas que Wood compró el año pasado después de deshacerse de acciones de tecnología chinas. La venta actual de ARK se produce aunque otros inversionistas ven un pico en la represión regulatoria de Pekín.

Los ADR del operador de comercio electrónico se redujeron en un tercio desde un pico en marzo, en gran parte debido a la amplia represión regulatoria de China sobre la industria con el ánimo de lograr el objetivo del presidente, Xi Jinping, de “prosperidad común”. JD y algunas cohortes han impulsado planes de recompra después de la caída del año pasado.

Wood y su empresa dicen con frecuencia que su horizonte de inversión es de al menos cinco años y reconocen que las empresas disruptivas a las que apuntan suelen ser volátiles. Las actualizaciones de operaciones diarias de ARK muestran solo las decisiones activas del equipo de gestión y no incluyen movimientos para creaciones o reembolsos causados por los flujos de inversionistas.

