Farfán se integra a los entrenamientos de Perú tras una semana ausente

Lima, 10 ene (EFE).- El delantero Jefferson Farfán se incorporó este lunes a los entrenamientos de la selección peruana con miras al partido amistoso que la Blanquirroja disputará el domingo frente a Panamá en el Estadio Nacional de Lima.

'La Foquita' estuvo ausente de las prácticas del combinado nacional mientras atravesaba un proceso gripal, según detallaron medios locales.

Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no se precisó si Farfán era uno de los jugadores que dio positivo para covid-19 la pasada semana y se quedaron sin iniciar los entrenamientos con el resto de sus compañeros.

El delantero de Alianza Lima fue uno de los cerca de 100 invitados que participaron en la fiesta de cumpleaños organizada el 1 de enero por su amigo Paolo Guerrero pese a la prohibición existente impuesta por las autoridades sanitarias.

Precisamente Guerrero, que se encuentra recuperándose de una lesión y no está convocado para los amistosos contra Panamá y Jamaica, evitó nuevamente este lunes referirse a la polémica suscitada por su fiesta, a la que asistieron varios jugadores de la selección.

Esa fiesta fue criticada por el director deportivo de la selección peruana, Juan Carlos Oblitas, mientras que el seleccionador, Ricardo Gareca, consideró que "hay que dejar a la gente hacer su vida" y protegerse de la covid-19 como mejor considere.

Perú se encuentra en plena tercera de la covid-19, con récord de contagios absolutos desde el inicio de la pandemia que ya superaron a las dos olas previas.

De esta situación no se ha escapado el fútbol, con decenas de contagios entre futbolistas, lo que ha obligado a postergar el inicio de la liga peruana del 21 de enero al 3 de febrero.

Luego de recibir a Panamá, la selección peruana se enfrentará cuatro días más tarde en el mismo escenario del Estadio Nacional a Jamaica, con miras a preparar la penúltima fecha doble de las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Catar 2022, donde la Blanquirroja se medirá a Colombia y Ecuador.