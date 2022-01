Estudio logra avance en la detección de la EPOC en países de bajos recursos

Pacientes con enfermedad respiratoria reciben atención médica en el Hospital Guillermo Almenara de Lima (Perú), en una fotografía de archivo. EFE/ Sergi Rugrand

Miami, 11 ene (EFE).- Un estudio de campo publicado este martes concluyó que en países como Nepal, Uganda y Perú es factible que personal no especializado realice con instrumentos simples la detección de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y suministre a los enfermos tratamiento con inhaladores.

Mejorar la detección y diagnóstico de EPOC en el tercer mundo ha sido siempre un reto para la comunidad médica, según el director de la investigación, Trishul Siddharthan, profesor asistente de Medicina Pulmonar y de Cuidados Críticos en la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (UM).

"Desde una perspectiva de salud pública, es importante identificar nuevas formas de diagnosticar y tratar la EPOC en entornos con recursos limitados", subrayó Siddharthan.

Para este estudio, publicado online en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), personal no especializado en Nepal, Uganda y Perú fue capacitado para realizar evaluaciones con instrumentos de detección a más de 10.000 adultos en regiones con diferentes grados de urbanización, riesgo de EPOC y desarrollo económico, y administrar broncodilatadores a los que lo necesitaron.

Así se determinó que en Nepal más del 18 % de los estudiados tenían EPOC, lo mismo que un 7,4 % de los de Uganda y un 2,7 % de los de Perú.

La enfermedad respiratoria, que es la tercera causa de muerte en el mundo, "está bien reconocida en entornos de ingresos altos, pero más del 90 % de la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la EPOC ocurre en entornos de ingresos bajos y medios", agregó.

Siddharthan trabajó con investigadores de la Universidad Johns Hopkins, University College London, Makerere University en Uganda, Institute of Medicine Tribhuvan University en Nepal, Universidad Peruana Cayetano Heredia en Perú y otros.

"Descubrimos que los instrumentos de detección son fáciles de administrar y tienen una sensibilidad razonable para descartar la enfermedad. Es factible que los trabajadores comunitarios legos realicen las evaluaciones en entornos de ingresos bajos y medios", dijo Siddharthan.

Más de un tercio de los estudiados no eran fumadores. En entornos de ingresos bajos y medianos, otro factor de riesgo importante para la EPOC es la exposición al combustible de biomasa o la cocción diaria con leña y carbón.

"El 20 % de la población mundial con EPOC sintomática no ha fumado un cigarrillo en su vida", dijo Siddharthan.

El próximo paso en esta investigación será observar las implicaciones de salud y costos para los sistemas de salud a partir de la identificación de casos y su clasificación a los establecimientos de salud apropiados para su tratamiento.

Siddharthan y sus colegas esperan crear conciencia entre los consumidores y proveedores de atención médica sobre los síntomas, el diagnóstico temprano y el tratamiento de la EPOC. EFE

