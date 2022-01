España.- La portavoz del Gobierno da la razón a Luis Planas frente a Garzón, por sus declaraciones "elocuentes y claras"

Moncloa asegura que la polémica con el ministro de Consumo "no va a ir más allá" y cierra la puerta a un cese



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dado hoy la razón al ministro de Agricultura, Luis Planas, que se ha quejado de la injerencia del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en su negociado. Según la Portavoz, las declaraciones de Planas han sido "elocuentes y claras".



El ministro de Agricultura consideró esta mañana "lamentable" la polémica surgida por las afirmaciones del ministro de Consumo de que en las macrogranjas se maltrata a los animales. En opinión de Luis Planas, estas palabras ponen "en tela de juicio la actividad de gente honrada" por la que está trabajando desde 2018. Y no ha dudado en recriminar a Garzón la injerencia en su Ministerio: "Soy el ministro de Alimentación y si alguien habla de alimentación lo normal es que me llame".



Al ser preguntada por estas afirmaciones del titular de Agricultura, la Portavoz del Gobierno ha espetado: "son elocuentes y claras con lo que es el compromiso del Gobierno", respaldando de esta manera al ministro de Agricultura frente al de Consumo.



No obstante, Isabel Rodríguez no ha querido responder en ningún momento, a pesar de que han sido varias las preguntas que la han formulado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sobre si Garzón debe dimitir o si considera que debe seguir en el Gobierno.



LA POLÉMICA "NO VA A IR MÁS ALLÁ"



A este respecto, fuentes de Moncloa han señalado que la polémica generada por el ministro de Consumo "no va a ir más allá" cerrando la puerta a un posible cese y en la misma línea que la portavoz han respaldado la voz de Planas que es quien "está contando bien" la posición del Gobierno sobre este asunto.



La Portavoz del Ejecutivo se ha limitado a recalcar el compromiso del Gobierno con el sector ganadero "inequívoco, claro y total", recordando las medidas publicadas en el BOE en apoyo del mismo y dejando claro que "el resto no contribuye a la puesta en valor de un sector" del que el país se siente orgulloso y que contribuye tanto al PIB.



En esta misma línea, Rodríguez ha defendido que lo que tiene implicaciones son las publicaciones en el BOE que el Gobierno ha llevado a cabo en los últimos tres años en apoyo del sector ganadero y agrícola y agroalimentario, materias responsabilidad de Planas. Así, ha mencionado la Ley de Cadena Alimentaria, el plan estratégico de la PAC que contempla un incremento en las ayudas a la ganadería "del 11%" y la ordenación de los sectores porcino y avícola, además de la del vacuno que está en marcha.



"Frente al las palabras y al ruido, hechos y compromisos del Gobierno con el sector gandero", que cumple con todos los estándares de calidad de la Unión Europea, según ha apuntado la ministra.



SÁNCHEZ AGREADECIÓ EL TRABAJO DE TODOS SUS MINISTROS



A pesar de las discrepancias y las declaraciones cruzadas, Rodríguez ha querido destacar la buena salud del Gobierno de coalición y se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en las que agradeció a todos y cada uno de sus ministros por el trabajo diario para dignificarla vida de los ciudadanos.



"Nada más que añadir al respecto", ha afirmado antes de reiterar que Garzón "puede tener sus ideas" pero la posición del Gobierno se manifiesta en el Consejo de Ministros.



En esta misma línea ha defendido la actuación de la coalición y el diálogo interno de un Gobierno, el primero de la democracia que además está en minoría parlamentaria. Pese a estas dificultades, Rodríguez ha defendido que han logrado "muchísimos acuerdos", grandes reformas legislativas y acuerdos de presupuestos "hasta con 15 formaciones políticas diferentes".



"La salud del Gobierno se mide en la capacidad de decisión, en la capacidad de actuación y en la toma de acuerdos tanto en el ámbito parlamentario como del Ejecutivo", ha añadido y se ha mostrado optimista en el trabajo que tienen por delante porque "al margen de una polémica que dura dos, tres o cinco días", se imponen los hechos.