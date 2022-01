Entradas agotadas, calor y restricciones por la pandemia

EFE/Chema Moya/Archivo

Riad, 11 ene (EFE).- Riad espera el Barça-Real Madrid de este miércoles a las 20h con la evidente expectación que despierta la primera vez que se acoge un acontecimiento de primer nivel mundial, suficiente atractivo para que se agotaran las 30.000 entradas a la venta de un clásico que contará mayoritariamente con público saudí en las gradas del King Fahd International Stadium.

La capital de Arabia Saudí recibió a los azulgranas y a los blancos con una temperatura primaveral, rozando los 25 grados a pleno día, hecho que aprovechó el Barça este martes para estirar las piernas por los alrededores de su hotel, aunque Riad, fracturada por anchas carreteras, no es una ciudad que te ponga fácil el desplazarte caminando.

Tanto en los hoteles de los dos equipos, el Hilton Ryahd en el caso del Madrid y el Narcissus Hotel and Residence en el del Barça, como en el de la RFEF, el Vittori Palace, el ambiente de Supercopa de España está presente, con una decoración que te recuerda a cada momento el título que está en juego en Arabia Saudí.

Pero, en cambio, en el resto de la ciudad aún no hay ambiente de fútbol. Por las calles nadie lleva la camiseta de alguno de los cuatro equipos participantes y tampoco se ven anuncios publicitarios del espectáculo bajo el cielo arenoso que inunda Riad, indicador de la cercanía del desierto.

La excepción se encuentra en el Al Nakheel Mall, un centro comercial que en su exterior tiene instalada una especie de 'fan zone' para el público local en la que hay pequeñas reproducciones de la Puerta de Alcalá de Madrid y del Arco de Triunfo de Barcelona.

En cambio, lo que está muy presente en todo momento son las restricciones por la pandemia del coronavirus. Ahora mismo, igual que en España, en Arabia Saudí es obligatorio llevar mascarilla tanto en los espacios privados como en los públicos, algo que sus ciudadanos cumplen a rajatabla.

De hecho, no puedes entrar al país si no tienes la pauta de vacunación completa y has dado negativo en una PCR como mucho 72 horas antes de viajar. Además, en los comercios y los restaurantes suelen pedir la demostración de que cumples con todas las medidas sanitarias mediante la aplicación Tawakkalna.

Esta situación ha comportado que las ruedas de prensa pertenecientes a los encuentros de la Supercopa de España sean telemáticas, con los periodistas cubriéndolas desde una sala de prensa anexa al lugar de la comparecencia de los respectivos entrenadores y jugadores, y que el King Fahd International Stadium tan solo pueda tener la mitad de su ocupación máxima en los partidos.

De todas maneras, la pandemia, que el año pasado comportó que la Supercopa no se pudiera disputar en Arabia Saudí, no ha sido un impedimento para que la RFEF y el gobierno saudí ampliaran el contrato que finalizaba este año para celebrar allí la competición hasta 2029.

Es una muestra más de la fuerte apuesta de Arabia Saudí para abrirse al mundo mediante el deporte. Tan solo hace unos días Riad fue el punto neurálgico durante cuatro etapas del Rally Dakar, que transcurre íntegramente por el país. Además, el 5 de diciembre acogió en el Circuito de la Corniche de Yeda el penúltimo Gran Premio de Fórmula 1 del Mundial 2021.

Sergio Escudero