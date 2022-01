El PSG presenta su tienda insignia en París y espera abrir en Brasil en 2022

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 11 ene (EFE).- Custodiada en la entrada por el 7 de Mbappé, el 30 de Messi y el 10 de Neymar, el París Saint-Germain presentó este martes su nueva tienda insignia en plenos Campos Elíseos de París, dentro de un plan de expansión comercial que tendrá a Brasil como su punto de referencia en Latinoamérica.

"Estamos haciendo lo posible para estar presentes en Brasil. Será el primer país latinoamericano con una tienda del PSG. Ya tenemos allí una escuela de formación muy importante, con presencia en más de 10 grandes ciudades. Espero que se pueda materializar en 2022", dijo a EFE Fabien Allégre, director del desarrollo de la marca PSG.

Mientras, Estados Unidos se mantiene como uno de los ejes de expansión, aprovechando también la tupida red de escuelas de fútbol del PSG.

Además de Los Ángeles, abierta en 2021, Nueva York contará con la primera tienda este 2022, adelantó el ejecutivo, quien nombró a "otras ciudades clave", como Miami, Houston y Las Vegas.

Japón, Corea del Sur y Catar -un fondo de inversión de este último país es propietario del club- son los mercados en los que el PSG ya está presente. China también está en la mira de la entidad.

El nuevo espacio comercial del club, que con 370 metros cuadrados dobla en superficie al anterior, también situado en los Campos Elíseos, es el nuevo referente de productos de mercadotecnia de los parisinos. Hay desde camisetas del primer equipo, pasando por gafas de sol, tablas de skate e incluso sprays para grafiteros.

"Somos el único club que hemos desarrollado tantos productos en la categoría de lifestyle, no creo que los otros grandes clubes tengan esa diversidad", agregó Allégre, quien cifró en 17.000 los productos accesibles a la venta de los fans. En la región parisina hay otros cuatro puntos de venta oficiales, aunque de menor porte.

De entre los productos más codiciados, está el maillot 30 de Messi, cuyo nombre figura en una de cada seis camisetas vendidas, que pueden llegar hasta los 140 euros la unidad.

El PSG, no obstante, guarda celosamente el secreto sobre el número total de ventas: "No puedo dar esa cifra, lo que puedo decir es que es un elemento importante, claramente", aseguró el director de desarrollo.