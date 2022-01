El gobernador de Florida se ríe de demócratas que visitan el estado en pandemia

Fotografía de archivo del gobernador de Florida, Ron DeSantis. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 11 ene (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se burla de los políticos demócratas que visitaron Florida durante la pandemia y promociona sus políticas anticonfinamiento y antimascarillas en unas camisetas y un video producidos por su campaña para la reelección en las elecciones de este año.

"Welcome to Florida", dice el republicano DeSantis poniéndose unas gafas de sol en el video que acaba de lanzar para promover la idea de que Florida es el "estado de la libertad" y de la economía "abierta" en contraste con los estados gobernados por demócratas que tomaron medidas duras para hacer frente a la covid-19.

En esos productos de campaña no se menciona que Florida acumula más de un millón de casos de la covid-19 en los últimos 28 días, la tercera cifra más alta en EE.UU., según la Universidad Johns Hopkins, ni otras estadísticas que muestran que es el tercer estado con más casos y muertes por la covid-19 desde marzo de 2020.

DeSantis, un abogado que trabajó como tal para la Marina y al que el entonces presidente Donald Trump apoyó cuando hace cuatro años presentó su candidatura a la gobernación de Florida por el Partido Republicano, se presenta a la reelección este año.

Los medios y analistas indican que su ambición va más allá y aspira a ser nominado para las elecciones presidenciales de 2024.

En las camisetas que su campaña acaba de lanzar está impresa en la espalda una lista de "libs" (liberales) que fueron vistos disfrutando de Florida durante la pandemia, entre ellos la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el periodista y presentador de CNN Don Lemon y el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.

"No te culpamos..., a nosotros también nos gusta la libertad", dice una leyenda en letras de color amarillo situada entre la lista y el nombre del gobernador.

Por delante se lee "Escapada a la libertad" y "Tour de los liberales favorables a los cierres".

Florida, donde solo hubo un confinamiento de menos de un mes de duración a comienzos de la pandemia y a nivel estatal nunca ha sido obligatorio llevar mascarillas en lugares públicos ni está permitido exigir pruebas de vacunación, enfrenta actualmente una ola de contagios de ómicron que alcanza cifras récord, con más de 70.000 nuevos casos diarios.

En número de casos de la covid-19 acumulados desde marzo de 2020, solo superan a Florida (4,7 millones) los estados de California y Texas y en muertes por el nuevo coronavirus está también en tercer lugar, por detrás de los mismos estados, con 62.610 fallecidos, según la tabla interactiva de la Universidad Johns Hopkins.

En los últimos 28 días, Florida acumuló 1.005.831 casos.