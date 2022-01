El argentino Riquelme reforzará a Always y el uruguayo Amaral a The Strongest

La Paz, 11 ene (EFE).- El delantero argentino Marcos Riquelme ha fichado por Always Ready de El Alto y el mediocampista uruguayo Rodrigo Amaral reforzará a The Strongest de La Paz, clubes bolivianos que jugarán la Copa Libertadores en 2022. El equipo Millonario, como es conocido Always Ready, anunció este martes la llegada de Riquelme, que el año pasado jugó en el Sporting Cristal peruano. El equipo de El Alto cumple su pretemporada en Santa Cruz al mando del entrenador paraguayo Pablo Godoy. Será el tercer pasaje por Bolivia de 'el Pelado' Riquelme, aunque la primera vez que jugará en un equipo que no es el Bolívar, con el que fue figura y goleador de 2017 a 2019 y en 2020. El equipo alteño se ha reforzado para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores con el portero paraguayo Arnaldo Jiménez, su compatriota el centrocampista Gustavo Cristaldo, el brasileño Kelvin Mateus además del boliviano Alejandro Chumacero. Muy publicitada ha sido la llegada del uruguayo Amaral a The Strongest, que dirige el argentino Cristian Díaz. La formación de La Paz jugará la tercera fase de la Libertadores, previa a la de grupos. Amaral, de 24 años, jugó en el Nacional de su país y la selección sub'20, y será junto al argentino Martín Prost la primera fórmula de ataque. La pérdida del campeonato local en la última jornada del año pasado motivó la salida de varios referentes de The Strongest, como el panameño Rolando Blackburn, el centrocampista Raúl Castro y el Brasileño Willie Barbosa. Tampoco está confirmada la continuidad del portero Daniel Vaca, de 43 años. La temporada el fútbol local tendrá en 2022 dos campeonatos, pues se jugará la primera edición de la Copa Bolivia. Del campeón boliviano Independiente de Sucre han salido varios jugadores que fueron figuras. Este equipo ascendió a la primera división en 2020. Bolívar, que se prepara en Colombia, se ha reforzado con el volante argentino Patricio Rodríguez, los delanteros brasileños Bruno Sávio y Francisco Da Costa, además de los bolivianos Sebastián Reyes, Carlos Melgar y José Sagredo. La Academia, del entrenador brasileño Antonio Carlos Zago, debutará el 9 de febrero con el Deportivo Lara venezolano en la primera fase de la Copa Libertadores. EFE grb/hbr