Dimon de JPMorgan advierte a personal no vacunado en Nueva York

(Bloomberg) -- Jamie Dimon emitió una advertencia a los empleados de JPMorgan Chase & Co. en Nueva York que son reticentes a vacunarse.

“Para ir a la oficina tienen que estar vacunados y si no se van a vacunar no podrán trabajar en esa oficina”, dijo Dimon el lunes en una entrevista en CNBC. “Y no les vamos a pagar por no trabajar en la oficina”.

La advertencia se produce después de que el banco implementara el mes pasado un mandato de vacunación en nueve edificios de oficinas de Manhattan. Dimon dijo que el 97% de los empleados de la firma en Nueva York ya están vacunados. Su rival Citigroup Inc. está amenazando a los empleados no vacunados con despedirlos este mes.

A diferencia de Citigroup, el banco de Dimon hasta ahora no ha exigido vacunas a todos los empleados y, en cambio, está ajustando sus estrategias de vacunas localmente en función de las diversas circunstancias en las geografías donde opera el banco más grande de Estados Unidos, dijo.

“A diferencia de cualquier otra política que hayamos tenido, no estamos tratando de ser consistentes”, dijo Dimon. “Hay diferentes leyes y diferentes requisitos en ciudades, estados y escuelas, así que aquí nos estamos adaptando localmente”.

Eso podría significar que “a medida que los edificios alcanzan entre el 95% y el 97% de vacunación en ciertos estados, eso puede terminar con una política diferente a la de otro estado”, dijo.

El director ejecutivo también realizó comentarios sobre la salud del consumidor antes del informe de ganancias del cuarto trimestre de su empresa programado para fines de esta semana y dijo que los consumidores nunca han estado en mejor forma.

“Están gastando un 25% más hoy que antes del covid”, dijo Dimon. “Los precios de las viviendas subieron, los precios de las acciones subieron, los empleos abundaron, los salarios subieron”.

En cuanto a la inflación y el potencial de alzas de tasas de la Reserva Federal, Dimon dijo que, “si tenemos suerte”, el banco central diseñará un aterrizaje suave. Aun así, es posible que la inflación sea peor de lo que piensa la Fed y tendrá que subir las tasas más de lo que se espera actualmente, indicó.

