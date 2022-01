Dimitrievski: "No tengo información del Barcelona y no me gustaría saberla"

El guardameta macedonio del Rayo Vallecano, Stole Dimitrievski, en una imagen de archivo. EFE/ Kiko Huesca

Madrid, 11 ene (EFE).- Stole Dimitrievski, portero internacional macedonio del Rayo Vallecano, disipó los rumores que le sitúan en la órbita del Barcelona y declaró que no tiene "ninguna información" del conjunto catalán y tampoco le gustaría saberla para que no le pueda afectar en su rendimiento.

Dimitrievski está completando una buena temporada con el Rayo Vallecano, con el que lleva disputados 18 partidos, en los que ha encajado dieciocho tantos.

Su buen rendimiento ha provocado que varios equipos se hayan interesado en él, remitiendo el club madrileño siempre a su cláusula de rescisión, informan a EFE fuentes de la directiva. El último equipo que supuestamente ha preguntado por él ha sido el Barcelona, según varios medios de comunicación de Macedonia, que lo sitúan muy cerca del conjunto catalán.

"Estoy enfocado en los partidos de esta temporada. Es lo que me interesa. Estoy agradecido porque he hecho algo bueno para que salga algo por mí, pero no dejo que me distraiga. Estoy enfocado en mi día a día", confiesa el portero macedonio, tajante sobre el supuesto interés del Barcelona.

"No tengo ninguna información y no me gustaría saberla porque me puede afectar a mi día a día. Soy serio y tranquilo y no me dejo afectar. Hay que entrenar bien y jugar bien y después vendrá lo que tenga que venir. Todos queremos jugar en un equipo grande, pero mi enfoque es trabajar y el día a día", declaró Dimitrievski, en declaraciones al programa 'Pasión por el Rayo'.

"Yo estoy feliz y contento en el Rayo y estoy trabajando para mejorar y ayudar al club para estar en lo más alto, porque siempre me han apoyado", concluyó.