Darío Villanueva, Premio Francisco Umbral por su ensayo "Morderse la lengua"

El académico y exdirector de la RAE Darío Villanueva en una imagen de archivo. EFE/Xoán Rey

Madrid, 11 ene (EFE).- Darío Villanueva, escritor y exdirector de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), se alzó hoy con el Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2021 que otorga la Fundación Francisco Umbral por el ensayo "Morderse la lengua. Corrección política y posverdad".

Tras conocer el fallo del jurado del undécimo Premio Francisco Umbral, Villanueva aseguró que está muy satisfecho con "Morderse la lengua": "es mi estreno como ensayista de temas no estrictamente literarios y es un libro que me está dando muchas alegrías. Quizás porque salió en el momento oportuno, la posverdad y la corrección política están en el candelero y a todos nos afecta".

Un libro en el que Villanueva afirma que en la globalizada sociedad de la información "se ha instalado la desinformación de la mano de dos fenómenos sintomáticos de nuestro tiempo: la corrección política y la posverdad, manifestaciones contemporáneas de la quiebra de la racionalidad y la estupidez".

Dos fenómenos que, según explica el académico en su obra, impregnan y pervierten el discurso de políticos, medios de comunicación y redes sociales y afectan a las relaciones personales y profesionales, a la investigación, a la creación y a las expresiones artísticas.

Se trata de la segunda ocasión en la que el premio de la Fundación Francisco Umbral -dotado con 12.000 euros (más de 13.500 dólares al cambio actual) y una escultura diseñada por Alberto Corazón- reconoce el género del ensayo, después de "Transición" de Santos Juliá.

Para el presidente del jurado, el periodista Manuel Llorente, el libro de Darío Villanueva "resulta una lectura muy relevante en estos momentos de despiste y confusión de la sociedad".

El premio, indicó, ha estado muy reñido porque este año se han publicado muchos libros de calidad, quizás, señaló, por efecto de la pandemia.

Darío Villanueva es profesor emérito en la Universidad de Santiago de Compostela (noroeste de España), de la que fue rector entre 1994 y 2002. Desde 2008 ocupa el sillón D de la Real Academia Española, cuya dirección asumió de 2014 a 2018, al tiempo que la presidencia de Fundéu y de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Es correspondiente de la Accademia della Crusca de Florencia y de siete academias de ASALE.

Entre sus libros figuran "Trayectoria de la novela hispanoamericana actual", escrito en colaboración con J. M. Viña Liste (1998), y "Teorías del realismo literario"; "Estructura y tiempo reducido en la novela" (1977; 1994), "El polen de ideas" (1991), "Valle-Inclán, novelista del Modernismo" (2005), "Da palabra no tempo. Estudos e ensaios de literatura" (2007) —escrito en lengua gallega—, "La poética de la lectura en Quevedo" (2007) y "Las fábulas mentirosas. Lectura, realidad, ficción".

"El Quijote antes del cinema: Filmoliteratura" (2020), su autobiografía universitaria y académica "De los trabajos y los días. Filologías (2020)" y el ensayo premiado han sido algunas de sus últimos libros.

La Fundación Francisco Umbral nació en 2009 con el objetivo de estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística como literaria, de este escritor, además de servir a la cultura ayudando en el fomento de las letras y del idioma español, por lo que puso en marcha este premio a la creación literaria.

En ediciones anteriores fueron reconocidos libros como "En la orilla", de Rafael Chirbes (2013); "Desaprendizajes, de José Manuel Caballero Bonald (2015); "Patria", de Fernando Aramburu (2016); "Transición", de Santos Juliá (2017); "Sur", de Antonio Soler (2018); "Tiempos recios", de Mario Vargas Llosa (2019) y "Las maravillas", de Elena Medel (2020).