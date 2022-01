Cvirus.- La OMS rechaza tratar la Covid-19 como una endemia, tal y como proponen algunos países como España

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Catherine Smallwood, una de las principales responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, ha mostrado su desacuerdo con el hecho de tratar la Covid-19 como endémica, tal y como proponen algunos países como España, ya que "no se cumplen las condiciones para ello".



"En este momento, las condiciones para la endemia no se cumplen", ha sentenciado. "La endemia asume cierta estabilidad de circulación del virus a unos niveles predecibles y unas olas de transmisión epidémica conocidas y predecibles, pero, lo que vemos en este momento, entrando en 2022, no se acerca en absoluto a eso", ha zanjado Smallwood, para añadir que "sigue habiendo una gran cantidad de incertidumbre".



"Todavía tenemos un virus que evoluciona muy rápido y planteando nuevos retos, así que ciertamente no estamos en el punto de considerarlo endémico", ha remachado, para añadir que "es difícil determinar el número de casos para 2022".



La experta no ha descartado que la Covid-19 se convierta en endémica en algún momento, "pero plantearlo en 2022 es difícil con este escenario", ha afirmado. Con todo, ha apuntado que todo depende de cómo se responda al virus y de la extensión de la vacunación en los diferentes países, tanto en Europa como en el resto del mundo.



Por su parte, el director regional de la OMS Europa, Hans Kluge, también ha pedido prudencia a la hora de pasar a considerar la Covid-19 como endemia. "Al estar en medio de la gestión de una pandemia, tenemos que ser muy cuidadosos con las predicciones de futuro", ha expresado.